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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن عقد فيريرا.. تفاصيل

صدى البلد

زفت الإعلامية ميرهان عمرو بشري سارة لجماهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بشأن تجديد عقد فيريرا المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

 

وأكدت ميرهان عمرو في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن فيريرا أبدى موافقته علي تجديد عقده مع الزمالك والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري حيث وافق علي التجديد لمدة موسم جديد.

 

وأضافت أن فيريرا طلب من مسؤولي الزمالك تأجيل الأمر لحين انطلاق بطولة الدوري المصري الاطمئنان علي الفريق في البطولة.

 

وتابعت أن أمر التجديد يعد محسوما ولكن يتبقي بعض البنود التي سيتناقش بها الطرفان.

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شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

الزمالك يعلن تجديد عقد روقا رسميا

أعلن نادي الزمالك عن تجديد عقد محمد أشرف " روقا" لاعب الوسط خلال الفترة الحالية. 


ونشرت الحسابات الرسمية لنادي الزمالك فيديو لمحمد أشرف " روقا" لإعلان تجديد التعاقد مع اللاعب رسميا.


وكان عقد روقا انتهى مع النادي بنهاية الموسم الماضي قبل أن يجدد الزمالك عقد اللاعب رسميا.


ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب .

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