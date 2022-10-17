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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تعديلات لائحة الزمالك الجديدة.. وموقف فيريرا

صدى البلد

عقد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك جلسة منذ أيام مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للحديث حول التعديلات التي أجريت على لائحة الفريق في الفترة الحالية.

وأكد مصدر بالنادي أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق رحب بالتعديلات التي أجريت على اللائحة الخاصة بالفريق.

وكانت إدارة الكرة أجرت بعض التعديلات على اللائحة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل تحفيز اللاعبين للمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وفي نفس الوقت تضمنت اللائحة عقوبات مشددة على أي لاعب يتخلف عن التدريب أو يتأخر بدون إذن، بخلاف عقوبة التصريحات الإعلامية بدون إذن.

وتضمنت اللائحة بندا يتضمن عقوبة على اللاعب الذي يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الفريق وموقف اللاعب في النادي.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب .

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق يوم الثلاثاء المقبل بأحد الفنادق القريبة من ملعب المقاولون العرب استعدادا للمباراة المقبلة أمام سموحة.

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