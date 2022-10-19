كوريا الشمالية تطلق مئات القذائف قرب حدود جارتها الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية بالقرب من حدودهما البحرية.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن "كوريا الشمالية أطلقت حوالي 100 قذيفة قبالة ساحلها الغربي، و150 قذيفة قبالة ساحلها الشرقي، ليل الثلاثاء".

وأضافت في بيان أن القذائف سقطت داخل المناطق البحرية العازلة، التي أنشأتها الكوريتان بموجب اتفاق أبرم عام 2018 بين الكوريتين للحد من التوترات.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، أجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب صاروخية، اعتبرها خبراء محاولة لزيادة ترسانتها من الأسلحة وتعزيز نفوذها في المفاوضات المستقبلية مع منافسيها.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في كوريا الجنوبية إنه "ع تزايد تواتر استفزازات كوريا الشمالية، فإننا نضع كل جهودنا للحفاظ على حالة الاستعداد مع الشعور باليقظة. نحن في وضع الاستعداد علي مدار الـ24 ساعة".

فيما أوضح مسؤول آخر أن المكتب الرئاسي قد وضع خططًا مفصلة للرد على تجربة نووية لكوريا الشمالية، مضيفا أن “الجميع في وضع الاستعداد”.

على جانب آخر، بدأت القوات الكورية الجنوبية الإثنين، تدريبات دفاعية سنوية، تهدف إلى تعزيز قدرتها على الرد على تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية وسط توتر شديد بشأن الأنشطة العسكرية للجانبين.