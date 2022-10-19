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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلمي بيتحقق.. هيفاء وهبي تشوق الجمهور لحفلها بالرياض

صدى البلد

شوقت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها لحفل جديد بالرياض، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت في تغريدة: "كتير سعيدة لان حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ بأفكارك وجهودك جعلت ‎موسم الرياض حدث فخم على مستوى عالمي ‎فوق الخيال".

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عروض فنية حصرية .. أبرز ملامح وتفاصيل موسم الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية  تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، انطلاق موسم الرياض بنسخته الثالثة في 21 أكتوبر الجاري.

وأكد، خلال مؤتمر موسم الرياض، أن النسخة الجديدة ستشهد العديد من الإمكانيات والفعاليات الجديد.

وأوضح أن الموسم سيبدأ بحفل عالمي لسيرك دي سولي يوم 21 أكتوبر، على أن يبدأ افتتاح المناطق واحدة تلو الأخرى يوم 22 أكتوبر.

ونوه بأنه سيتم افتتاح منطقة جديدة تحمل اسم "Boulevard World"، وستحتوي على أكبر بحيرة صناعية عالمية، كما تم نقل "كومبات فيلد" لها، مؤكدًا أن هذه المنطقة سوف تحمل طابعا ثقافيا يجمع العديد من البلدان مثل المغرب والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وغيرها.

هيفاء وهبي السعودية الفنانة هيفاء وهبي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية

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