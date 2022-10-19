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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ميدو يفجر مفاجأة: كولر مش مقتنع بـ نجم الدفاع في الأهلي

صدى البلد

استعرض أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية الأسبق، قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: “الأهلي سيواجه الإسماعيلي وهي مباراة صعبة بين الفريقين”.

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وتابع ميدو: “الأهلي عنده غيابات بعضها للإصابة والأخرى لأسباب فنية، أولهم ياسر إبراهيم نجم دفاع الأهلي، الراجل كولر مش مقتنع بيه واضح جداً لأنه لم يستخدمه في المباريات السابقة”.

وأضاف ميدو: “قوائم الثلاثين لاعب كابوس لأي مدرب، بيبقى كابوس للجهاز بالكامل ولو سألت أي مدرب أجنبي محتاج قائمة 30 لاعب أم 25 سيختار 25 بالتأكيد”.

رأي ميدو في قائمة الـ 30 لاعبا

واختتم ميدو: “لما يكون عندي قائمة 18 لاعب و7 خارج الملعب بتبقى كويسة أنما أما بتبقى 30 لاعب بتبقى صداع بالنسبة للمدرب”.

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ميدو الأهلى الاسماعيلي الدوري المصري ياسر ابراهيم كولر

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