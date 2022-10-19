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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيلاروسيا تعرب عن قلقها بشأن التوترات على الحدود الأوكرانية

الحدود البيلاروسية
الحدود البيلاروسية الأوكرانية

 قال رئيس لجنة حدود بيلاروسيا أناتولي لابو، أمس الثلاثاء، إن دائرة الحدود البيلاروسية سجلت خلال العام الجاري أكثر من ألفي محاولة لدفع اللاجئين من بولندا ودول البلطيق إلى بيلاروسيا حتى الآن.
وذكر لابو، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، أن محاولات دفع المهاجرين إلى بيلاروسيا على الحدود الغربية تحدث يوميا، مشيرا إلى حدوث نحو 1200 محاولة على الحدود البيلاروسية البولندية وحدها منذ بداية العام الجاري، وأن الوضع على الحدود اللاتفية والحدود الليتوانية مشابه إذ تم إجراء حوالي ألف محاولة دخول حتى الآن.
كما أشار المسئول البيلاروسي إلى زيادة التوترات على الحدود البيلاروسية الأوكرانية إذ تمت زيادة عدد الأفراد المتمركزين على الحدود، ليس فقط أفراد خدمة الحدود ولكن قوات الدفاع الإقليمية، كما ذكر أنه يوجد على الجانب الأوكراني وحدات تحرس الحدود لكنهم غير معروفين بالنسبة لقوات حرس الحدود البيلاروسية لأنهم لا يملكون أي علامات للتعريف وهو ما يزيد احتمالية نشوب الصراع.
كما ذكر رئيس اللجنة أن الأوكرانيين الذين يعيشون بالقرب من الحدود البيلاروسية اعتادوا عبور الحدود كل يوم من أجل التقاط بعض الطعام، وقال "سمحنا لهم القيام بذلك هذا العام فهي وسيلة العيش الوحيدة بالنسبة للكثير منهم".
وأكد المسؤول البيلاروسي أن دائرة الحدود البيلاروسية ستبذل قصارى جهدها لحماية الحدود على الرغم من أي شيء.

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