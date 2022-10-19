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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طلب إحاطة برلماني بشأن مشكلات الحصول على بطاقة خدمات ذوي الهمم

إيرين سعيد، عضو
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الصحة والسكان ، ووزيرة التضامن الإجتماعي بشأن  تعقيد السيستم الموضوع للمواطنين أصحاب الهمم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة .

و أوضحت “ سعيد ” خلال طلبها أنه لا يوجد مراعاة للأمية الرقمية لهم ، الأمر الذي جعلهم فريسة للسماسرة ، مشيرة إلى أنه لا يقبل التظلم فى حالات الرفض أو عدم اللياقة الطبية ، فمن يرفض يتم رفضه نهائيا .

وشددت عضو البرلمان على ضرورة التدخل لحل هذه الأزمة ، لاسيما وأننا بدولة تحترم حقوق المواطنين من أصحاب الهمم ، مع ضرورة الحفاظ على تحقيق العدالة الإجتماعية لهم . 

 

 

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب حنفى جبالى وزير الصحة وزير التضامن الإجتماعي كارت الخدمات المتكاملة

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