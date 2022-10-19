طلب إحاطة برلماني بشأن مشكلات الحصول على بطاقة خدمات ذوي الهمم

أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الصحة والسكان ، ووزيرة التضامن الإجتماعي بشأن تعقيد السيستم الموضوع للمواطنين أصحاب الهمم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة .

و أوضحت “ سعيد ” خلال طلبها أنه لا يوجد مراعاة للأمية الرقمية لهم ، الأمر الذي جعلهم فريسة للسماسرة ، مشيرة إلى أنه لا يقبل التظلم فى حالات الرفض أو عدم اللياقة الطبية ، فمن يرفض يتم رفضه نهائيا .

وشددت عضو البرلمان على ضرورة التدخل لحل هذه الأزمة ، لاسيما وأننا بدولة تحترم حقوق المواطنين من أصحاب الهمم ، مع ضرورة الحفاظ على تحقيق العدالة الإجتماعية لهم .