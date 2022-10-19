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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 25 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة فى حملة بالقليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 25 عاطلا 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

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تنفيذ 2149 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية


وكان قطاع الأمن العام، قد قام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية. 

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 19 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهما لـ7 منهم معلومات جنائية. 


كما تمكنت قوات الأمن، من تنفيذ 2738 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 7 قطعة سلاح نارى وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

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