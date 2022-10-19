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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستانها أثار الجدل .. سعر صادم لإطلالة ياسمين صبري | شاهد

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

شاركت الفنانة ياسمين صبري  ، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، خلال  حضورها حفل افتتاح World of Fashion 2022 لهذا العام في دبي.

وتألقت الفنانة ياسمين صبري ،  بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستانا مشجر بالألوان المبهجة من تصميم دار Dolce & Gabbana، بطباعة ورود وخامة مطاطية، يصل طوله لأسفل الركبة.

ويصل سعر الفستان إلى 6045 درهمًا إماراتيًا، أي ما يعادل 32 ألف جنيه.

 ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلًا على كتافيها.

 وانتعلت حذاء ذا كعب عالى باللون البيج وحقيبة بنفس اللون.

وقد تداول رواد السوشيال ميديا  انباء عن عودة الفنانة ياسمين صبري  ، ورجل الأعمال وزوجها السابق أحمد أبوهشيمة  بعد ظهورهما في نفس المكان وهو ما تساءل عنه البعض “هل رجعوا لبعض؟”. 

وتتميز الفنانة ياسمين صبري  ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

شبكة ياسمين صبري

شبكة تقدر بـ 200 ألف دولار، وكانت عبارة عن خاتم من الألماس عيار 5.8 قيراط، وأسورة من الذهب الأبيض، مزينة بأرقى وأغلى أنواع الألماس عيار 5 قراريط.

 

سيارة ياسمين صبري

سيارة رولز رويس، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يصل سعرها إلى 10 ملايين جنيه.

وعلم صدى البلد أن النجمة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لديهما نية للعودة مرة أخرى لبعضهما رسميًا ؛ وذلك بعد انفصال دام لعدة أشهر.

والتقى الثنائي أكثر من مرة بعد الانفصال؛ في محاولة لإعادة المياه إلى مجاريها مرة أخرى .

وعلم صدى البلد أن الثنائي يرغبان في العودة، ولكن حتى الآن لم تتم العودة رسميا؛ ويتكتم الثنائي على الخبر.

 

عودة ياسمين صبري وأبو هشيمة
عادت حالة التساؤل حول عودة ياسمين صبري، لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد ظهور الأولى في أحد الأماكن التي سبق وظهر فيها أبو هشيمة.


 

صورة ياسمين صبري وأبو هشيمة

وجمع الجمهور بين خلفيتي صورة ياسمين صبري، وأحمد أبو هشيمة، التي تشابهتا، ما جعل الجمهور يتساءل حول حقيقة عودتهما لبعضهما.


 

على جانب آخر، تستكمل ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد "شغل عصابات" خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

 

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي.

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