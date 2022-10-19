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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

قبل ساعات من انطلاقها.. تفاصيل مسرحية آنستونا أولى تجارب دنيا سمير غانم

أبطال مسرحية آنستونا
أبطال مسرحية آنستونا

تبدأ خلال ساعات أولى عروض مسرحية آنستونا للفنانة دنيا سمير غانم، التي تعد باكورة أعمالها المسرحية خلفا لسيرة والدها الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وتنطلق عروض مسرحية آنستونا رسميا غدا الخميس 20 أكتوبر على مسرح أوبرا جامعة مصر، وهو واحد من العروض المسرحية القليلة التي تبدأ رحلتها من مصر مؤخرا، لتنتقل بعدها إلى الدول العربية الأخرى. 

دنيا سمير غانم وخالد جلال

 

أبطال مسرحية آنستونا

يشارك في بطولة مسرحية آنستونا مع دنيا سمير غانم كل من كريم عفيفي، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، مريم السكري، عمرو عبد العزيز، ألحان المهدي، وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب ومن إخراج خالد جلال.

قصة مسرحية آنستونا

دنيا سمير غانم

 

تدور أحداث قصة مسرحية آنستونا حول فتاة من منطقة شعبية تحلم بالشهرة، ويكتشفها أحد الأشخاص الذي يمهد لها طريق النجومية، وتقدم خلالها دنيا سمير غانم عدد من الاستعراضات والأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى. 

وأوضحت دنيا سمير غانم أنه تم اختيار اسم "آنستونا" لمسرحيتها الأولى، بعدما كان اسمها "روحي أنا"، مشيرة إلى أنها كانت ترغب منذ فترة طويلة تقديم عمل مسرحي مع المخرج خالد جلال. 

ووصفت المخرج خالد جلال بأنه شخص يحب الفن والمسرح جدا، كما أشادت بمؤلفي المسرحية أحمد عبد الوهاب وكيمز ووصفتهما بأنهما أشخاص مبدعة "دمهم خفيف وعاملين مسرحية هتعجب الناس".

 

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فيديو جديد من كواليس مسرحية أنستونا لـ دنيا سمير غانم قبل عرضها للجمهور

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مسيرة سمير غانم 

وقال دنيا سمير غانم عن مسيرة والدها الراحل في المسرح في تصريحات إذاعية سابقة لها:" أتمنى أن أقدم ربع تاريخ والدي في المسرح وهو اللي حببنا أنا وإيمي في الفن.. كنا بنروح معاه كل خميس وجمعة.. ومن زمان جدا مستنية الخطوة دي".

واستطردت في حوارها لراديو إنرجي:" بابي كان متضايق إن محدش بيعمل مسرح من المنتجين غير الأستاذ أحمد الإبياري.. كان حلما في حياتي أقف قدام والدي على المسرح بس الحمد لله ".

 

دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد

 

وأشارت دنيا سمير غانم إلى أن مسرحيتها الجديدة من إنتاج السبكي وهي الشركة الوحيدة التي تحمست لتقديم المسرحية في مصر قبل عرضها في الدول العربية وليس العكس. 

وأشادت دنيا سمير غانم بفريق مسرحيتها الجديدة، وقالت إن الفنان بيومي فؤاد:" من الناس الجميلة جدا في الشغل وكل حاجة عملتها هو كان فيها وهو على المسرح هيعجبكوا جدا.. هو اتخلق عشان المسرح". 

دنيا سمير غانم دلال عبد العزيز بيومي فؤاد سمير غانم أنستونا

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