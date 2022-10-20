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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل الأسعار هترخص.. تهديد كبير لقطاع الهواتف الذكية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية

.هل الأسعار هترخص!!..تهديد
.هل الأسعار هترخص!!..تهديد كبير لقطاع الهواتف الذكية بسبب ال

تشير القيم الأولية لشحنات الهواتف الذكية العالمية في الربع الثالث لعام 2022 (أي الفترة من يوليو إلى سبتمبر ) ، إلى انخفاض بنسبة 9٪ مقارنة بالعام الماضي، وفقا لشركة الأبحاث Canalys.

 

و يرجع انخفاض شحنات الهواتف الذكية، إلى انخفاض استهلاك الأشخاص حول العالم، بجانب الأزمة الاقتصادية المتذبذبة حاليا مما أدى إلى وصول سوق الهواتف الذكية إلى أسوأ نتيجة ربع سنوية منذ الربع الثالث لعام 2014.

 

انخفاض شحنات الهواتف الذكية بشكل حاد

 

جدير بالذكر أنه احتفظت سامسونج Samsung بمكانتها الرائدة بحصة سوقية تبلغ 22٪ بفضل العروض الترويجية الكبيرة على الهواتف الذكية مما ساعد في تقليل المخزون المتراكم. 

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و احتلت شركة آبل Apple المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 18٪ ، بجانب أنها الوحيدة من بين الخمسة الأوائل الذين حققوا نموًا سنويًا إيجابيًا.

 

 وجاءت شاومي Xiaomi في المركز الثالث بحصة 14٪ تليها أوبو Oppo بنسبة 10٪ ثم فيفو vivo بنسبة 9٪ على التوالي.

 

ويتوقع المحللون في Canalys أنه في المستقبل، تفيد مؤشرات قليلة على التحسن في الطلب على الهواتف الذكية مع اقتراب الربع الرابع من عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 ، لكن تحتاج الشركات المصنعة إلى تنظيم توقعات الإنتاج مع شركائهم في سلسلسل التوريد بسبب الأزمات الحالية.

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