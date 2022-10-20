تمكين المرأة المصرية.. سنوات من المجد وتحقيق انتصارات غابت عنها في السابق

استطاعت المرأة المصرية خلال 8 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحقق ما عجزت عنه في الماضي، من حيث التمكين والوصول إلى أهم وأعلى المناصب القيادية داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، متجاوزة بذلك حاجز الزمن، والمقولة التي يرددها البعض بأن "المرأة خلقت للبيت وتربية الأطفال فقط".

وانتقلت المرأة المصرية إلى تمكين اجتماعي واقتصادي وصحي وثقافي، وتقوم الدولة ببذل العديد من الجهود لإعطائها جميع حقوقها كاملة، ودائما يؤكد الرئيس السيسي دعمه لدور المرأة وحقوقها في كل مناسبة وجمع، وأن طلباتها ستكون قيد التنفيذ، وبالفعل "خطت المرأة خطوات هامة في تاريخها".

مبادرات خدمت المرأة المصرية

وأطلقت الدولة العديد من المبادرات خلال السنوات الماضية، التي خدمت المرأة في كافة المستويات، وكان من أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأعلن الرئيس السيسي في عام 2017، عام المرأة المصرية، لأول مرة في تاريخ مصر، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وشكل التمكين عدداً من المحاور.

كما تم إنشاء مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة صارمة للاستراتيجية من خلال التطبيق والتدقيق والرصد والتقييم، وتضمنت رؤية مصر 2030، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والزواج المبكر، وحقوق الإنسان في مصر.

وأعدت الدولة خطة لـ تمكين المرأة المصرية، تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بحيث يتضمن التمكين السياسي، والتمكين الاقتصادي، والقيادة، كما تم إنشاء مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة صارمة للاستراتيجية من خلال التطبيق والتدقيق والرصد والتقييم، والتي تتضمن وضع أساس ومؤشرات لقياس التقدم المحرز، وقد استخدمت تلك المؤشرات والدراسات حوالى 160 ألف مرة منذ إطلاق بوابة المرصد.

كما تم تخصيص دوائر جنائية داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لجرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى 26 وحدة لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات المصرية، و4 وحدات استجابة طبية بالمستشفيات الجامعية، وتخصيص مدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة، بالإضافة إلى استحداث وحدة العنف ضد المرأة في وزارة العدل، ووحدات للعنف ضد المرأة بمديريات وزارة الداخلية، و27 مكتبا رقميا بمكاتب الأسرة بالنيابة العامة، وشن حملات لمكافحة الجرائم الإلكترونية مع فيس بوك وإنستجرام، كما قرر رئيس الوزراء استحداث أول وحدة مجمعة لتقديم خدمات المرأة التي تعرضت للعنف.

ويعد منصب المحافظ من المناصب التي تقلدتها المرأة ، حيث ضمت حركة المحافظين التي تم إعلانها في 27 نوفمبر 2019، 7 سيدات، لتكون المرة الأولى التي تضم فيها نسبة كبيرة من السيدات، مقارنة بالحركات السابقة.

قوانين تحمي المرأة من المجتمع

أيضا تقلدت المرأة أعلى المناصب في الدولة، حيث شغلت 7 حقائب وزارية في الحكومة الحالية وهى أعلى نسب تمثيل للمرأة مقارنة بالحكومات السابقة.

كما تقلدت المرأة لأول مرة منصب مستشارة الرئيس للأمن القومي، وهي الدكتورة فايزة أبو النجا، بقرار من الرئيس السيسي، لتكون السيدة الأولى التي تتولى منصب مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي وهذا دليل على ثقة القيادة السياسية في كفاءة المرأة المصرية لتولي مثل هذه المناصب القوية.

وأقرت الدولة حزمة قوانين وتعديلات تشريعية تكفل للمرأة الحماية والمساواة منها إقرار مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات، وتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث في 2021، وتغليظ عقوبة التحرش وتجريم التنمر.

كذلك إصدار تشريعات وقوانين لحماية حقوق المرأة، من ضمنها "قانون المواريث" والذي يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها في الميراث، وتوثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى، وأيضًا تغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات.

أيضا قانون تغليظ عقوبة الختان، وقانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، وكذلك قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص، وقانون حقوق ذوي الإعاقة، وأيضا قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات، إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية)، وقانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة.

وفي هذا الإطار تقول الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الرئيس السيسي يعرف قيمة المرأة المصرية التي شاركت فى مظاهرات ثورة 30 يونيو، وكان لها دور فعال في إصلاح خريطة المستقبل ليصبح الوطن بالشكل الحالي.

قوانين في صالح المرأة المصرية

وأضافت "يحيى" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المرأة تصدرت الصفوف وحافظت على أمن وأمان الدولة المصرية، وكان لها دور فى الوقوف أمام الإخوان والتصدى لهذه الجماعات ونزلت فى كل الميادين رغم محاولات الترهيب.

وأكدت يحيى، أن الرئيس جعل المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى منذ أن أطلق عام المرأة فى 2017 وبدأ فى فتح الملفات الشائكة وجعل المرأة تخطو خطوات نحو التمكين لم تحدث من قبل .

وأشارت إلى أن الرئيس يضع فى قائمة أولوياته المرأة المصرية وجعلعا تشهد طفرة غير مسبوقة فى هذا الملف على كل المستويات، وأوضحت أن الدولة المصرية تحرص على تمكين المرأة المصرية على كافة المجالات والمستويات.

ومن ناحية أخرى، يحرص المجلس على زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال التدريب ورفع القدرات لتمكينها من دخول سوق العمل، كما يسعى إلى تشجيعها على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ورفع معدلات الحصول على الخدمات المالية للتوسع في مجال ريادة الأعمال. واستفادت من أنشطة المجلس خلال الفترة 2016- 2021، ما يزيد عن 750 ألف سيدة من جميع محافظات الجمهورية، من خلال أهم الأنشطة التالية:

▪ الشراكة مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي في إطالق محفز سد الفجوة بين الجنسين ، وُيعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة من خالل وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة لتضيق الفجوة بين الجنسين بما يحسن مؤشرات الدولة في التقارير الدولية.

▪ الشمول المالي للمرأة : عمل المجلس مع الحكومة على تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكين المرأة الاقتصادي.

جهود المجلس القومي للمرأة لنصرتها

ووقع البنك المركزي المصري مع المجلس القومي للمرأة مـذكرة تفـاهم تعـد هي الأولى مـن نوعهـا حـول العـالم للعمـل علـي تعزيـز الشـمول المـالي للمـرأة وتعزيـز مجموعـات الإدخار والإقراض والرقمنـة واسـتخدام وسـائل التكنولوجيا الحديثة حيث سيتم تنفيذ مرحلة جديدة من المشروع ليستهدف 250 ألف سيدة لتكوين ما يقرب من 11 ألف مجموعة ادخارية في تسع محافظات (المنيا، بني سويف، قنا، الفيوم، أسيوط، سوهاج، القليوبية، الشرقية، البحيرة).

▪ شراكة مع البنك الزراعي المصري في منح كروت ميزة لما يقرب من 7 ألاف و 500 سيدة من المحافظات وبحي الاسمرات، وأخري بتسويق للمنتجات المصرفية والقروض متناهية الصغر مثل باب رزق.

▪ يضم المجلس في قاعدة بياناته شبكة من رائدات الأعمال تضم ما يقرب من 300 من صاحبات الحرف اليدوية من جميع المحافظات، يتم تقديم الخدمات التسويقية لهن من خلال اشراكهن في المعارض التسويقية المحلية والدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل المعارض التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي ومبادرة إبداع من مصر لبنك الإسكندرية، كما قام المجلس بالشراكة مع البنك ومؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية بإصدار سلسلة من الكتالوجات الإلكترونية "المصرية" ليضم منتجات صاحبات الأعمال. وفي سياق أخر تم التعاون أيضا لتسويق منتجات السيدات على موقع جوميا. كما قدم لهن المجلس عدة دورات تدريبية حول كيفية إدارة السوق والتسويق الإلكتروني.

▪ من خلال مركز تنمية المهارات بالمجلس القومى للمرأة تم تنفيذ عدة أنشطة من أهمها افتتاح وتطوير سوق زنين كسوق صديق للمرأة ، برامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتدريب المهني وروح المبادرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومع إستهداف الخريجين الجدد، برنامج تطوير ال حرف اليدوية ، إطلاق أول مركز للتطوير وريادة الأعمال المجتمعي Hub Innovation Social ،مليون مستفيدة تم إطلاق مبادرة "مصر تعمل" بهدف بناء مهارات الرجال و النساء وتوفير الخدمات لهم، حملة "ساعة البرمجة" لزيادة وعي ومهارات النساء من خلال تزويدهن بأسس علوم الكمبيوتر وتعليمهن الساسيات برمجة الحواسب، مخيم بيئي في 6 محافظات.