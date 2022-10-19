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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«الهوّاري» يؤكد لوعاظ السويس أهمية العمل المشترك للارتقاء بالجهود الدعوية بالمحافظة

محمود الهواري
محمود الهواري

تفقد الدكتور محمود الهوّاري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية منقطة وعظ السويس لمتابعة سير العمل بها، حيث التقى خلال جولته بالوعاظ والواعظات للتعرف على تقييم أداء البرامج الدعوية والتوعوية التي يتم تنفيذها داخل المحافظة والبرامج المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

كما أجرى «الهوّاري» جولة داخل لجان الفتوى واستمع إلى أسئة المستفتيين وأبرز الأسئلة التي تدور في أذهانهم، خاصة تلك التي تتعلق بقضايا فكرية ومجتمعية، مشيرًا إلى أن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد يوجّه دائمًا بأهمية التواصل المباشر مع الجمهور وماعايشة واقعهم اليومي.

وأكد الهوّاري خلال جولته على أهمية بذل الجهود الممكن للارقتاء بالعمل الدعوي بالمحافظة والتنسيق الدائم مع وكلاء الوزارات والهيئات المختلفة بها بما يحققّ الرؤية الوطنية في حماية الشباب من الأفكار المنحرفة وبما يسهم في ترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع.

الدكتور محمود الهو اري البحوث الإسلامية ترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع

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