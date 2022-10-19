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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. دياب ضيف برنامج "أسرار النجوم"

صدى البلد

يحل الفنان دياب، غداً الخميس، ضيفاً على برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه المذيعة إنجى على، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، فى الساعة الثامنة مساءً على الهواء مباشرة ولمدة ساعتين، ليتحدث عن أعماله الفنية الجديدة.

ويتحدث دياب عن مسلسل "المتهمة" الذي يتم عرضه حالياً، ويكشف عن كواليس تصويره والمشاهد الصعبة الذي قام بتجسيدها في العمل، بجانب إعلانه عن العمل الفني الذي يقوم بتحضيره حالياً للمشاركة خلال السباق الرمضاني المقبل.

و«أسرار النجوم» هو برنامج فني يذاع كل خميس في الساعة الثامنة مساءً على «نجوم إف.إم»، من تقديم إنجي علي، يتم فيه استضافة فنان جديد كل حلقة، ليحكي آخر أخباره والأحداث الخاصة به وكواليس أعماله الفنية.

وكان قد حل المطرب خالد عجاج والمطرب محمد دياب ضيوفا على الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون ".

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 وطلب "أمير كرارة"، من المطرب "دياب"، تقديم أغنية لطيفة لزوجته على الهواء، ليرد بأغنية "حياة الروح"، للمطرب فضل شاكر، لتقابله زوجته بقبلة على الهواء.

وروى "دياب"، مواقف طريفه بين وبين زوجته، قائلا: "أنا بضرب وأنا نائم والموضوع دا كارثي"، لافتا: "لسه من شهر مسكت إيدي وأنا بضرب صباعي في عنيها".

وأضاف: "فجأة ببقي بتقلب وأنا نائم أخبطها بالكوع في وجهها.. وبعد شهرين من الجواز اتشوهت"، مردفا: "وأنا في البيت بغني الأغاني اللي بتسلطني وأوقات كتير بتكون أغاني كئيبة".

الفنان خالد سليم برنامج سهرانين فضل شاكر مهرجان انجي علي

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