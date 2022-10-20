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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| عرض الويك إند اشتري iPhone 12 جديد بـ 7000 جنيه فقط.. ومفاجأة سارة لكل مستخدمي التابلت

أخبار التكنولوجيا|
أخبار التكنولوجيا| عرض الويك إند اشتري iPhone 12 جديد بـ 700

 نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

خسارة فيه الفلوس.. مشاكل كثيرة تواجه هواتف iPhone الجديدة

 

أطلقت شركة آبل Apple الأمريكية منذ حوالي شهر سلسلة iPhone 14 الجديدة، ومع ذلك بعد فترة قصيرة من صدوره ، ظهرت تقارير مختلفة بشأن الأعطال التي واجهها المستخدمون على الهاتف الجديد سواء كانت تتعلق بالبطارية أو بجودة الكاميرا.

 

أفضل من iPhone بمراحل.. خليك أول واحد يعرف مواصفات Samsung Galaxy S23

 

تستعد شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية العملاقة لإطلاق سلسلة Galaxy S23 المنتظرة في بداية عام 2023 ، التي ستشتمل على 3 هواتف Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus و Galaxy S23 Ultra ، ولحسن الحظ كشفت العديد من التسريبات مواصفات الهاتف. 

 

عرض الويك إند.. اشتري iPhone 12 جديد بـ 7000 جنيه فقط

 

يتهافت الأشخاص حول العالم على شراء هواتف iPhone آيفون حيث تتمتع بشعبيتها الكبيرة بسبب مواصفاتها القوية، ويأتي العائق في شيء واحد فقط وهو ارتفاع الأسعار، ولحسن الحظ يمكنك الحصول على طراز من سلسلة هواتف iPhone 12 جديد بأقل من سعره الرسمي.

 

هل الأسعار هترخص!!..تهديد كبير لقطاع الهواتف الذكية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية

 

تشير القيم الأولية لشحنات الهواتف الذكية العالمية في الربع الثالث لعام 2022 (أي الفترة من يوليو إلى سبتمبر ) ، إلى انخفاض بنسبة 9٪ مقارنة بالعام الماضي، وفقا لشركة الأبحاث Canalys.

 

للشباب والطلبة..مفاجأة سارة لكل مستخدمين التابلت

 

تحاول عملاقة التكنولوجيا الأمريكية جوجل Google تحسين تجربة أندرويد على أجهزة التابلت في الوقت الحالي ، وذلك خاصة قبل إصدار جهاز Pixel Tablet المتوقع صدوره العام القادم، لذلك ستقدم جوجل تجربة جديدة لمتصفح "جوجل كروم" Google chrome الأشهر في العالم، بحيث تجعله أسهل في الاستخدام.

 

مفاجأة صادمة..نتفليكس منعت تماما مشاركة الباسوورد مع صحابك

 

تشن منصة البث العالمية نتفليكس Netflix حملة قوية منذ تعرضها لأكبر خسارة لها لم تحدث منذ عقد من الزمان المرحلة التالية، ومن أبرز ما تفعله المنصة اليوم هو التصدي بشأن مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين. 

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