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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نيوكاسل يفوز على إيفرتون يهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

نجح فريق نيوكاسل يونايتد في الفوز على نظيره إيفرتون بهدف للاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق ألميرون في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

وجاء تشكيل نيوكاسل أمام إيفرتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: بوب.

خط الدفاع: تريبييه، شار، بوتمان، بيرن.

خط الوسط: لونجستاف، برونو جويميرايش، جويلينتون، الميرون.

خط الهجوم: ويلسون، مورفي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

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