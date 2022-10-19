فوضي في بريطانيا.. تراس تنتظر جحيما بعد مطالب حجب الثقة

قال نائب بريطاني من حزب المحافظين، إن الأيام المقبلة ستكون "جحيمًا" لرئيسة الوزراء ليز تراس وسط حديث عن تصويت بحجب الثقة.

وحسب صحيفة “التلجراف” البريطانية، قال النائب البريطانية، "على حد علمي، وصل عدد كبير من الرسائل اليوم. أعتقد أن تراس ستشهد فوضى كبيرة. أعتقد أن الساعات الـ24 القادمة ستكون جحيما بالنسبة لها".

وفي وقت سابق، كتب حوالي 100 عضو في البرلمان البريطاني رسائل إلى رئيس اللجنة التوجيهية لحزب المحافظين، ما يسمى بـ "لجنة 1922"، جراهام برادي، يطالبون فيه بالتصويت بحجب الثقة عن زعيمة الحزب ليز تراس، حسبما ذكرت صحيفة “inews” نقلاً عن النواب.

وبموجب قواعد حزب المحافظين، يمكن للنواب أن يكتبوا إلى برادي يطلبون فيه التصويت بحجب الثقة عن زعيم الحزب.

ويجب أن يصوت حوالي 15٪ من نواب حزب المحافظين، حوالي 54 نائبًا، للشروع في التصويت، وبعد الإعلان عن التصويت بحجب الثقة، يتم إجراء اقتراع سري لجميع أعضاء البرلمان من حزب المحافظين وإذا فاز زعيم الحزب بالتصويت، بأكثر من 50٪ من الأصوات، فإنه يظل في منصبه ويحصل على حصانة لمدة عام، وإذا خسر، يضطر إلى الاستقالة.

ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن نفسها، بالقول: "أنا مقاتلة لا مستسلمة"، وذلك في خضم التوترات والانتقادات التي تواجهها من قبل نواب البرلمان، خاصة في صفوف حزبها المحافظين، بسبب خطتها الاقتصادية الفاشلة.

وحضرت تراس، اليوم الأربعاء، أول جلسة استجواب في البرلمان منذ أن ألغى وزير المالية الجديد جيريمي هانت حزمة تخفيضات ضريبية للأغنياء كانت حكومتها الجديدة كشفت عنها قبل أقل من شهر.

واعتذرت تراس للبرلمان، معترفة بأنها ارتكبت أخطاء خلال الفترة القصيرة بالمنصب، فيما هتف بعض النواب خلال كلمة تراس "قدمي استقالتك!".

ووسط صيحات الاستهجان، قالت تراس: "أنا مقاتلة ولست مستلمة.. لقد اتخذت خطوات وفقًا لمصلحتنا الوطنية، لضمان الاستقرار الاقتصادي.. لقد قمنا بالإيفاء بما وعدنا به فيما يتعلق بضمان أسعار الطاقة، والتأمين الوطني".