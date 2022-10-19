الواقع انتصر.. أحمد موسى: هل أصبح تقنين الدروس الخصوصية تعليما موازيا للطلاب؟

قال الإعلامي أحمد موسى إن تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في مجلس النواب صادمة بسبب تقنين الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم السابق كان يحارب الدروس الخصوصية بكل قوته.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن وزارة التربية والتعليم كانت تحارب الدروس الخصوصية بكل قوتها وأصبحت الآن تعمل على تقنينها بسبب عدم وجود بديل لإنهاء تلك الأزمة.

وتابع أحمد موسى أن الوزارة كانت تحارب الدروس الخصوصية وتهاجمها وتقوم بإغلاق مركزها وتتخذ إجراءات ضد المدرس الذي يقوم بعمل سناتر خاصة.