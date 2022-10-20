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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شبانة: الدوري كان على صفيح ساخن اليوم ومبشرا.. فيديو

صدى البلد

يرى الإعلامي محمد شبانة، أن دوري الموسم الجاري "مبشر" بعد مشاهدته للثلاث مباريات الأولى في المسابقة والتي أقيمت اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، الدوري كان على صفيح ساخن اليوم ومبشر، أو كم يتهيأ لي، سقوط المصري البورسعيدي بثلاثية على ملعبه أمام سيراميكا كليوباترا، كان مفاجأة بالنسبة لنا خصوصًا بعد تولي إيهاب جلال تدريب الفريق والتعاقدات القوية التي إبرمها مجلس الإدارة الجديد.

اثارة الجدل حول لاعبي الاهلي.. 

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وأضاف شبانة،قرأت بعض الأخبار عن أسباب استبعاد ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولاعبي الأهلي المتسبعدين عن مباراة الإسماعيلي، كل الأندية تستبعد لاعبيها من قوائم المباريات فلماذا يُثار الجدل حول مستبعدي الأهلي فقط، حد يقولنا لماذا استبعد فيريرا نداي وعمرو السيسي ومصطفى شلبي، في المصري أسباب استبعاد أوكبوتو وعمرو طارق، ومن سيراميكا لاعبين أيضًا ومن أسوان نجوم تم التعاقد معهم.

وأكمل، الجميع يتحدث عن سبب استبعاد ياسر إبراهيم لكن لا أحد تحدث عن ضم أيمن أشرف!!، أنا نائب في مجلس الشيوخ ويمكنني تقديم طلب إحاطة لوضع الـ30 لاعب في قائمة الفرق خلال المباريات، الأسباب قد تكون فنية لأن المدرب يحتاج لاعبين بمواصفات معينة وفقًا للمباريات، أطالب أي شخص يشاهدني يبحث عن عنوان أسباب استبعاد إبراهيما نداي؟ لن تجد.. إنما أسباب استبعاد ياسر إبراهيم ولاعبي الأهلي ستجدها متواجدة.


وأتم شبانة، الدوري مبشر للغاية من مباريات اليوم وجميع الأندية تمتلك لاعبين على مستوى عال وهناك حالة تنافسية شديدة، باستثناء الهبوط في مستوى المصري أمام سيراميكا رغم توازن الكفة، وعلى إيهاب جلال تصحيح الأوضاع سريعًا في المباريات المقبلة.

 

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