عبد الملك: الونش قد يغيب عن السوبر.. وسيراميكا الأفضل في الجولة الأولى..فيديو

يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن محمود حمدي الونش قد يغيب عن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.



وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة،الزمالك أهدر الكثير من البطولات بسبب تفضيله الأداء الجيد على الانتصارات، مباراة الزمالك وسموحة كانت صعبة، وطارق العشري مدرب صعب التغلب عليه بسبب قدراته دفاعيًا، ومن الصعب الوصول ب4 أو 5 فرص محققة



وأضاف، لأول مرة في الدوري آرى لاعب يحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة وفريقه خاسر، إبراهما نداي سيشارك في مباراة الزمالك المقبلة، وابتعد عن مباراة سموحة، بسبب الإصابة، والونش قد يغيب عن مباراة السوبر ونداي سيلحق بمباراة الأهلي في السوبر.

سيراميكا الافضل..



وواصل،سيراميكا كليوباترا أفضل فريق في الأسبوع الاول بالدوري حتى الآن، ثم الأهلي



وأتم، لم يعجبني أداء أسوان، وكان لابد أن يحقق الانتصار لأنه يلعب على ملعبه في الثالثة عصرًا ولم يستغل هذه العوامل.