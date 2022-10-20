عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. قصة تعرض صفية العمري للصفع مرتين

صفية العمري
صفية العمري

عيد ميلاد صفية العمري.. تحتفل اليوم الخميس 20 أكتوبر، الفنانة صفية العمري بعيد ميلادها الـ73، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بمدينة المحلة الكبرى عام 1949 لأسرة مكونة من 6 أخوات شقيقات، وتخرجت في كلية التجارة، شاركت فى عدد من الأعمال المهمة، ولكنها لا تنسى ما حدث معها فى فيلم البيه البواب.

 

صفية العمري ومشوارها 

تقدمت الفنانة صفية العمري لاختبار اختيار المذيعات وعندما نشرت صورتها في مجلة (آخر ساعة) شاهدها المنتج رمسيس نجيب، وقابلت المخرج حسين كمال الذي كان يبحث بدوره عن بطلة شابة؛ للمشاركة في فيلم "العذاب فوق شفاه تبتسم"، فقد تخوفت من الشخصية التي جسدتها وهي شخصية الزوجة الخائنة إلا أنها نالت شهرة وانتشارا واسعا.

تعددت بعدها الأدوار وبدأ يختلف أداؤها حتى وصل إلى أعلى درجات النضج عندما قامت بتجسيد شخصية "نازك السلحدار" في الجزء الأول والثاني من المسلسل الأشهر "ليالي الحلمية"، فقد حققت به قبولا كبيرا لدى المشاهدات لدرجة كثيرات منهن كن يقمن بتقليد ازيائها وربطات الشعر التي ابتكرتها من خلال إطلالتها المبهرة في مشاهد المسلسل.

 

صفية العمري وصفعة صلاح السعدني 

وكشفت الفنانة صفية العمري عن كواليس عملها مع الفنان صلاح السعدني مؤكدة أنها كانت سعيدة بالتعامل معه وكان هناك لغة حب وتفاهم فيما بينهما ولكن يظل كواليس ضرب صلاح السعدني لها في أحد مشاهد العمل هي الأكثر تأثيرا حيث كانت هناك بعض الترتيبات المختلفة لتنفيذ هذا المشهد ولكن لحظة التنفيذ اختلف الأمر تماما بسبب اندماج الفنان صلاح السعدني. 

وقالت صفية العمرى في إحدى اللقاءات التليفزيونية أن صلاح السعدني ضربني بقوة على وجهى حتى طرحني ارضا وسقط على “فازه” إناء الزهور وحطمتها. 

 

صفية العمري وصفعة أحمد زكي 

حكت في إحدى لقاءاتها التلفزيونية، كواليس الفيلم، وقالت أنها مليئة بخفة الدم والبساطة في التعامل.

وأضافت أنها لن تنسى ضرب الفنان أحمد زكى لها في أحد المشاهد، وقالت:" لا أزال أشعر حتى الآن بأصابعه على خدي بعد صفعته القوية نتيجة لـ معايشته الشخصية بشكل قوي".

تزوجت العمري في بداية حياتها الفنية من الفنان جلال عيسى، وأنجبت منه ولدين هما أحمد ووليد تقضي معهما يوم عيد الأم من كل عام بالولايات المتحدة الأمريكية، مكان اقامتهما فمنذ انفصالها عن زوجها وهما يدرسان هناك، وفضلا الاستقرار بأمريكا، وبعد هذه التجربة الفاشلة رفضت العمري الزواج مرة ثانية وعن هذا تؤكد: "أنها كانت ترغب في التفرغ لابنائها وتربيتهم، مضيفة مكنتش عايزة حد يشاركني فيهما ولا يشاركهما فيّ".

صفية العمرى الفنانة صفية العمرى ميلاد صفية العمري عيد ميلاد صفية العمري أعمال صفية العمرى مسيرة صفية العمري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

بيع نهائي أو إعارة.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة لكولر| تفاصيل

موضوعات متعلقة

قصة تعرض نعيمة الصغير للتسمم من زميلتها بسبب الغيرة.. نوستالجيا

في ذكراها.. تعرف على حفيدة نعيمة الصغير

طرح تذاكر حفل إليسا وهيفاء وهبي بموسم الرياض.. الليلة

نجوم كبار.. علاء مرسي يعتذر لـ أحمد حلمي ونادية الجندي ودرة

الملامح.. طرح أحدث أغاني محمد عبده عبر يوتيوب

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

محمد الباز: هناك أموال تدفع لتسود أغاني المهرجانات على الساحة

كنت هتخانق مع مراتي بسببها.. مصطفى كامل: أغاني المهرجانات زي المخدرات

ترشيحاتنا

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ثروات مصر المدفونة.. كنوز نمتلكها غير الرمال السوداء توفر دخلا بالمليارات

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس

صلاة تساوي 12 سنة عبادة.. اغتنمها ولا تتركها

بعد قرار بايدن بسحب المخزون الاستراتيجي .. ارتفاع هائل في أسعار النفط

استولى على 2 مليون و500 ألف جنيه.. ضبط مستريح الهواتف الذكية بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مربى البلح .. بمذاق لا يقاوم

سعاد زكي..كيف انقلبت حياتها من نجمة لامعة في مصر إلى عاملة نظافة؟

بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة ياسمين صبري

في اليوم العالمي لـ هشاشة العظام.. معلومات صادمة عن المرض| تفاصيل

فيديو

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ