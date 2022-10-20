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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار العالم

بمشاركة الآثار.. سفيرة «الألكسو»: تعاون مشترك مع مصر لإطلاق بوابة النقوش العربية

صدى البلد

التقت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، السفيرة فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح أمس، الأربعاء، بمقر الجامعة بجمهورية مصر العربية. 

حضر اللقاء مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، والسفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ومريم زايد المزروعي، مديرة إدارة الشئون الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور عبد الله الحمادي، رئيس قسم المندوبية الإمارتية لجامعة الدول العربية.

وأعرب أبو الغيط عن سعادته بزيارة سعادة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان والوفد المرافق لها، متمنيا التوفيق لها في عملها كسفيرة فوق العادة للثقافة العربية.

وقال الأمين العام إن الجامعة العربية ستقدم كل الدعم للسفارة الثقافية لدولة الإمارت العربية المتحدة، وذلك من خلال الإدارة الثقافية بالجامعة، مشيدا بالعلاقة التي تربط الجامعة العربية بدولة الإمارات.

وقالت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، إن مصر صاحبة الريادة الثقافية، مؤكدة أن مصر والإمارات تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة، وثقافة الإمارات جزء لا يتجزء من ثقافة الوطن العربى.

وأوضحت الشيخة اليازية، أن "هناك تعاونا مشتركا مع مصر من خلال إطلاق بوابة النقوش العربية بمشاركة وزارة الآثار والجامعات المصرية، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع مكتبة الإسكندرية، والمشاركة في جوائز اتحاد الآثاريين العرب لمدة عامين متتاليين، والتعاون في تأسيس مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية في جامعة الفيوم، والمشاركة في مؤتمر "التكنولوجيا والرقمنة في حفظ وتوثيق وصيانة الآثار"، ونأمل في مزيد من التعاون والتنسيق المشترك".

وفي نهاية اللقاء، أهدى أحمد أبو الغيط كتابين من تأليفه للشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان وهما "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي.. أحمد أبوالغيط: السياسة الخارجية المصرية 2004/2011"، فيما أهدته سفيرة الثقافة العربية لوحتين، منهما واحدة من أعمالها الفنية.

من جهة أخرى، اجتمعت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، سفيرة الثقافة العربية لدى منظمة "الألكسو"، مع دعاء فؤاد خليفة، مديرة إدارة المرأة بالجامعة العربية الوزير المفوضن وعدد من قيادات إدارة المرأة في الجامعة العربية، وذلك في إطار زيارتها للجامعة.

وأعربت الشيخة اليازية عن سعادتها بحفاوة الاستقبال والضيافة، مؤكدة أن السفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة على استعداد تام للتعاون مع الجامعة العربية ممثلة في إدارة المرأة في أي نشاط يخص المرأة وثقافتها.

من جانبها، وجهت مريم زايد المزروعي، الشكر للجامعة العربية على استضافة وفد سفارة الثقافة العربية وحسن استقبالهم، مؤكدة أن دولة الإمارات داعمة للمرأة وسباقة في مجال تمكين المرأة، فلم تعد المرأة الإماراتية تسعي لفكرة التمكين بل أصبحت تمارسها بالفعل، حيث أصبحت وزيرة وسفيرة وتتقلد جميع المناصب العليا.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات دائما تكون مستعدة لأي تعاون وتبادل للخبرات فيما يخص ملف المرأة بالوطن العربي.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزير المفوض دعاء فؤاد خليفة، طبيعة عمل الإدارة وأنشطتها في ملف دعم المرأة وحمايتها وتثقيفها، وكذلك المبادرات التي تطلقها لدعم المرأة في جميع الدول العربية، وخطة عمل الإدارة خلال الفترة المقبلة. 

وأشادت بدور دولة الإمارات ومشاركتها فيما يخص استراتيجيات دعم المرأة.

وتضمن برنامج الزيارة جولة في أرجاء جامعة الدول العربية.

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