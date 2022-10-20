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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين مبادرة لمناهضة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بأسيوط

تدشين مبادرة لمناهضة
تدشين مبادرة لمناهضة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تدشين مبادرة لمناهضة عملية الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وذلك بتوفير مفارم المخلفات الزراعية بالمجان لتشجيع المزارعين على فرم المخلفات والاستفادة منها وعدم حرقها. 

 

وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة والحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية تماشياً مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ولفت إلى المتابعة المستمرة بالقرى والمراكز لرصد وتحرير محاضر لحرق المخلفات أو فرض غرامات فورية على المخالفين وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وأشار إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتكثيف ندوات التوعية للمزارعين بالقرى والمراكز بهذا الشأن.

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وفي هذا الإطار قامت إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط بالتعاون مع إدارة المخلفات الصلبة بمركز أسيوط والوحدة المحلية بقرية المطيعة وجمعية الفنون والثقافة بالبدء في تنفيذ مبادرة تحت شعار (بالمجان هنوفرلك الفرامة عشان تعيش بصحة وكرامة و نحميك من العقوبة والغرامة) بتوفير مفارم المخلفات الزراعية للمزارعين بالمجان لتشجيعهم على فرم المخلفات والاستفادة منها بتحويلها إلى أعلاف حيوانية أو أسمدة عضوية وعدم حرقها ومنع الأضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين الناتجة عن عملية الحرق المكشوف من تلوث للبيئة وسحابة سوداء واضرار صحية للمواطنين وكبار وصغار السن.


وقال المهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة إنه تم شن عدد من حملات التوعية بقرى المحافظة لتوعية المزارعين بأهمية التخلص السليم من المخلفات الزراعية والاستفادة منها وعدم حرقها وتعريفهم بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن حرقها والعقوبات القانونية التي قد يتعرض لها المزارعين عند قيامهم بحرق المخلفات الزراعية وتعريفهم بوجود مفارم بالوحدات المحلية والزراعية يمكنهم استخدامها بالمجان أو بأجر رمزي حيث تم إطلاق المبادرة ١٧ أكتوبر الجاري بتنفيذ عملية فرم لمخلفات محصول الذرة الرفيعة لبعض المزارعين بقريتي المطيعة وقرقارص التابعتين لمركز أسيوط كنموذج لتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ونوع من المشاركة المجتمعية لتلك الجمعيات الهادفة لخدمة المجتمع والوطن ليتم تعميم تلك المبادرة النبيلة على باقي قرى المحافظة.


وقد شارك في تدشين تلك المبادرة كل من (وفاء جميل مدير إدارة المخلفات الصلبة بمركز أسيوط ، ومحمد إسماعيل رئيس قرية المطيعة ، وحسين شيخون مسئول المخلفات بالمركز ومحمد صلاح مسؤل المخلفات بالقرية ، والمهندس وائل رشاد مدير جمعية الفنون والثقافة المشاركة وفريق عمل الجمعية).

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