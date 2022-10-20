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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن المؤتمر الرابع لقسم الأمراض الباطنة..

مستشفيات قنا الجامعية تستضيف أنشطة علمية لصقل خبرات أطبائها

ورشة عمل مستشفى قنا
ورشة عمل مستشفى قنا الجامعى

استضافت مستشفيات قنا الجامعية بـ جامعة جنوب الوادى، عدد من الأنشطة العلمية بهدف تبادل الخبرات بين أساتذة الجامعات، وبحضور شباب الباحثين والأطباء، بالإضافة إلى إجراء عدد من العمليات، فى إطار المؤتمر الرابع لقسم الأمراض الباطنة بطب قنا فى الفترة من 20-21 أكتوبر الجارى.

وقال الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، إن الأنشطة العلمية شملت ورشة عمل بوحدة قسطرة القلب وورشة عمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمى.

 

 

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وأكد منصور، أهمية تلك الأنشطة العلمية حيث تحرص مستشفيات قنا الجامعية على تنظيم واستضافة المؤتمرات والندوات و ورش العمل مما انعكس على الإرتقاء بمستوى الأطباء و التوسع في الخدمات الطبية المقدمة لأهالى جنوب الوادى.

وأضاف الدكتور حسام اسماعيل رئيس قسم الأمراض الباطنة بطب قنا والمستشفى الجامعي ورئيس المؤتمر، بأنه تم تنظيم ورشة عمل بوحدة قسطرة القلب بمستشفى الجامعة شهدت إجراء ٤ حالات قسطرة علاجية وتركيب دعامات لحالات معقدة لانسداد شرايين القلب التاجية، بالإضافة إلى عمل أشعة تلفزيونية على القلب ايكو بأحدث الأجهزة في ذلك المجال ثلاثي ورباعي الأبعاد لحالات عيوب خلقية للأطفال، بحضور الدكتور أحمد جابر والدكتور محمد عبد الله والدكتورة اريج الخطيب المدرسين بقسم أمراض القلب.
وأشار الدكتور محمد تاج الدين أستاذ مساعد الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، إلى أنه تم تنظيم ويبنار لمناظير الموجات فوق الصوتية بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفيات قنا الجامعية، حيث تم إجراء بث مباشر لحالات لمناظير الموجات فوق الصوتية EUS مع شرح تفصيلي للحالات ومناقشة الطريقة الأفضل للتشخيص والعلاج، بحضور خبراء من جامعة القاهرة والأكاديمية الطبية العسكرية وكذلك من اليابان عبر الانترنت، مع مشاركة من قسم التخدير والعناية المركز وقسم الباثولوجيا العامة.

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