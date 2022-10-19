نائب رئيس جامعة جنوب الوادي يتناول وجبة الغداء مع طلاب المدن الجامعية

أجرى الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات، فى إطار توجيهات الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى.

واطمأن نائب رئيس الجامعة، على تنفيذ توجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بتقديم خدمة متميزة لطلاب المدن الجامعية والاهتمام بجودة طهى الوجبات المقدمة للطلاب.

وحرص نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، على تناول وجبة الغذاء مع طلاب مبنى "ل" واطمأن على جودة الوجبة الغذائية التي يتم تقديمها للطلاب.

واستمع نائب رئيس الجامعة، على رأى الطلاب فى الوجبات المقدمه لهم، وقام بالرد على استفسارات الطلاب وتوضيح بعض النقاط الهامة بخصوص جودة الوجبات التى يتم تقديمها للطلاب.

وكانت شائعات ترددت عن حدوث حالات تسمم بين طلاب المدينة الجامعية بقنا ، عقب تناولهم وجبات غذائية مساء الثلاثاء.