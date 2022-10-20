جيهان عبدالله تقدم حلقه خاصة عن شيرين عبدالوهاب على نجوم FM.. الليلة

تقدم المذيعة جيهان عبدالله فى برنامج أجمد 7 الساعة 7 الليلة على محطة راديو ونجوم FM TV الساعة السابعة مساءا على الهواء مباشرة حلقه خاصة عن المطربة شيرين عبدالوهاب.

وذلك تضامنا معها لتتخطى محنتها الصحية وتعود مره ثانية لجمهورها ومحبيها من المحيط إلى الخليج.

وتقدم جيهان عبدالله ولمدة ساعة كاملة بعض أغانى المطربة صاحبة الصوت المتميز شيرين عبدالوهاب.

قدمت شيرين عبدالوهاب فيلم ميدو مشاكل بطوله الفنان أحمد حلمى ورامز جلال كما قدمت شيرين عبدالوهاب بطوله مسلسل طريقى وقدمت برنامج شيرى ستوديو وشاركت ببرنامج ذا فويس بمشاركه كاظم الساهر وعاصى الحلانى و صابر الرباعى.

يذكر أن وجه الفنان هاني شاكر، الدعم للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: "أعرف تماما أنك قوية ولطالما حولتي كل انكسار إلي انتصار وكل محنة إلي منحة ننتظر عودتك الفنية القوية لجمهورك ومحبيك وعودتك الإنسانية لشيرين ولبناتك ولأسرتك".