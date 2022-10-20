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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سفير ألمانيا بالقاهرة: مبادرة كوب 27 بالدراجة رسالة قبيل مؤتمر شرم الشيخ

صدى البلد

يشهد يوم السبت، 22 أكتوبر، إنطلاق مبادرة COP27 by Bike لتغطي مسافة 655 كيلومترًا من القاهرة إلى شرم الشيخ وذلك تزامنا مع انطلاق مؤتمر المناخ كوب ٢٧ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر في مركز مؤتمرات شرم الشيخ.

 

وأكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، أن فكرة هذه المبادرة تتمثل في إرسال رسالة، قبل المؤتمر الكبير حول المناخ بأن المناخ وحماية البيئة ليستا موضوعات للحكومات فحسب ، بل يجب تناولها من قبل الناس في بلد مثل مصر وفي كل مكان آخر .

 

وأشار إلى أنه يجب على كل واحد منا التفكير في توفير المياه والطاقة واستخدام وسائل نقل بديلة صديقة للبيئة. نريد المساهمة في ذلك وإظهار كيف يمكن للناس - ليس فقط من مصر وألمانيا - العمل معًا للوفاء بنصيبهم كمواطنين والمساهمة في حماية المناخ ".

 

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