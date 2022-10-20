"بناء الشخصية في السنة النبوية" عنوان خطبة الجمعة غدا

ينقل التليفزيون المصري وبعض القنوات الخاصة والإذاعة، شعائر صلاة الجمعة غداً، من رحاب مسجد الرحمة بحى عتاقة محافظة السويس، حيث تبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة للقارئ الشيخ محمود على حسن.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة وصلاة الجمعة تحت عنوان :"مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بالضوابط المحددة ومدة الخطبة المقررة سلفا.

يوم من أيام الفداء والتضحية

ويلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صباح غدٍ قيادات الدعوة بمحافظة السويس، وذلك بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بديوان عام المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وأكد الوزير أن العيد القومي لمحافظة السويس هو يوم من أيام الفداء والتضحية والبطولات العظيمة في سبيل رفعة شأن وطننا العظيم والدفاع ببسالة عن ثراه الندي.

افتتاح 21 مسجدًا

فيما تفتتح وزارة الأوقاف، غداً عقب صلاة الجمعة، 21 مسجدًا منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 277 مسجدًا، منها 222 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و55 مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف السويس

م المسجد وعنوانه

1. مجمع الرحمة – السلام 2 – حي عتاقة

2. الشيخ خليفة - الكبانون – حي عتاقة

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

3. الرحمة – كفر بني هلال – دمنهور

4. اليشع الكبير – النوبارية – مركز أبو المطامير

5. الفاروق عمر – قرية السخنة - مركز بدر

6. عزبة سعيد الشرقية – مركز شبرا خيت

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

7. الرحمن – تطون– مركز إطسا

8. الغفران – الخشاب – مركز طامية

مديرية أوقاف بور سعيد

م المسجد وعنوانه

9. عمر بن الخطاب – قرية أم خلف - جنوب بور سعيد

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

10. آل عتمان – الشغب - اسنا

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

11. عباد الرحمن – عزب العرب – برهمتوش - السنبلاوين

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

12. النور – صفط الشرقية - الواسطى

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

13. أبو بكر الصديق – دهمرو – مغاغة

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

14. نور الإسلام وشهرته الحاج عبد المنعم – حامول السعيد - الحامول

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

1. آل قناوي – الكوم الأحمر – أبو تيج

2. أحمد عبد الرحمن – عرب الأطاولة الفتح

3. فاطمة الزهراء – كوم أبو شيل - ابنوب

4. الحق –عزبة جميل نخنوخ - الفتح

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

5. الرحمة البحري – القايات – العدوة

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

6. مولانا الإمام الحسين - السباعية

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

7. الخولي – سبرباي – طنطا ثاني – الغربية