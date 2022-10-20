استشهد بعملية خسيسة..بكري: القذافي كان دوما صوتا قويا مواجها بكل جرأة القوى الاستعمارية..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القائد الشهيد معمر القذافي عرفته منذ منتصف الثمانينيات، كان دوما بصوته يسعى إلى ترسيخ الأهداف والمبادئ العروبية التي يعتقد انها صحيحة وكان دوما صوتا قويا مناضلا مواجها بكل جرأة للإمبريالية الغربية والقوى الاستعمارية الساعية لفرض هيمنتها على ليبيا والمنطقة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن معمر القذافي نجح فيما لم ينجح فيه آخرون، فقد استطاع اعادة مجد جمال عبد الناصر في إفريقيا ووضع مشروعا كبيرا لأفريقيا لتوحيد العملة وتشكيل جيش أفريقي.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار، أن معمر القذافي كان دوما يتحدث عن الاستعمار وكيف نهب الامة العربية وطالب العرب بالوحدة لانها الطريق الوحيد لتحقيق الانتصار.

كان يقف على قدميه

وأشار مصطفى بكري إلى أن معمر القذافي استشهد في عملية خسيسة اشترك فيها حلف الناتو بالتعاون مع الخونة، واستشهد وكان يقف على قدميه ولم يستسلم.

