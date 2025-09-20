مفيش كاميرات .. وزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن واقعة سرقة الأسورة الذهبية تصرف دنىء وسلوك سيىء، ويجب توقيع عقوبة على المتورط.

ولفت خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن العاملين في المجلس الأعلى للآثار وعدهم نحو 27 ألف موظف شعروا بطعنة وحزن شديد بسبب هذه الواقعة، منوها إلى أن التراخي في تطبيق الإجراءت هو سبب هذه الواقعة.

واضاف فتحي أن الحصول على المفتاح الذي يفتح به غرفة الترميم له إجراءات معينة، ولكن ما حدث أن المرممة كانت تجري إجراء معين لقطعة أثرية وطلبت المفتاح لإعادة القطعة، قامت بسحب القطعة الأثرية المسروقة.

وتابع فتحي أن من سرب خبر الواقعة أضر بالوضع، لأنهم كانوا ينتظرون سير التحقيقات،.

واستطرد: "الله يسامحه الي سرب الخبر"، كاشفا أنه لا يوجد كاميرات داخل مركز الترميم، متابعا: "لم أتخيل أن مفيش كاميرات".