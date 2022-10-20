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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نيفين الكيلاني: مصر حائط الصد في الحفاظ على هويتنا الثقافية والفنية أمام العالم

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، إن مصر ستظل دائما حائط الصد في الحفاظ علي الفن الراقي وعلى هويتنا الثقافية والفنية أمام العالم، مؤكدة حرص وزارة الثقافة على دعم الفن والإبداع الجاد.


وأضافت الكيلاني - خلال حفل افتتاح الدورة الـ 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي أقيم مساء اليوم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج الدكتورة سهى جندي - أن المهرجان لمع من خلاله على مدار 31 عاما، نجوم الغناء في مصر والوطن العربي مؤكداً أن الفن هو أحد أسلحة قوتنا الناعمة.


وتابعت أن المهرجان ولد كبيراً على يد الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني ويناقش من خلال موائده كل ما يستجد في الموسيقى العربية، مشيرة إلى أن المهرجان هو جزء أصيل من وجدان مصر والوطن العربي.


من جانبها قالت جيهان مرسي مدير مؤتمر الموسيقى العربية، إن مصر خطت خطوات غير مسبوقة في بناء الإنسان وتمتد فوائدها للأجيال القادمة، مؤكدة أن مصر شيدت - في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي - العديد من المدن الجديدة وفي كل مدينة، مكان للفن والثقافة مما يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالثقافة.


وأوضحت مرسي أن دار الأوبرا عملت على تطوير المؤتمر المصاحب للمهرجان ليواكب ركب التنمية والتطوير، بما يليق باسم مصر ولربط الماضي بالحاضر.

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