وزيرة الثقافة: مهرجان الموسيقى العربية يرفع شعار التراث بين الأصالة والتجديد

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الإعلام هو وسيلة التوصيل للمجتمع، معقبة: "الثقافة بدون إعلام مثل أشخاص يتحدثون في غرف مغلقة".

وأضافت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خلال لقائها عبر فضائية “الحياة”،: "شعار مهرجان الموسقى العربية هذا العام هو التراث بين الأصالة والتجديد"، لافته: "برنامج المهرجان مليان نجوم وكل يوم في نجم مختلف عن اللي قبله، ومعه نجم من النجوم الشباب وده كان مقصود من إدارة المهرجان لنقل للخبرات وهذا الاختلاط يحقق إثراء للحفل".

وأشار: "التراث قيمة كبيرة جدا"، موضحه: "الشركة المتحدة قامت بدور كبير في مساعدة وزارة الثقافة لتوصيل الخدمة الثقافية إلى أكبر قدر وقطاع في المجتمع".

وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة،: "وزارة الثقافة وقعت بروتوكول مع الشركة المتحدة للتعاون في أشياء كثيرة منها الخدمات الثقافية، ومنها نقل حفلات مهرجان القلعة ومهرجان الموسيقى العربية وسينما الشعب".

