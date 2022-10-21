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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لتخليد ذكرى جاذبية سري.. الجامعة الأمريكية تقيم معرضاً فنياً بمشاركة وزارة الثقافة

الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالشراكة مع وزارة الثقافة، الأحد المقبل، معرضا فنيا لتخليد ذكرى الفنانة المصرية العالمية جاذبية سري التي كانت عضواً في هيئة التدريس بالجامعة.

ويقام المعرض في مجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك ويتضمن مجموعة اللوحات الخاصة التي تقتنيها الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة الثقافة التي تعتبر المجموعتين الأكبر لجاذبية سري والأكثر خصوصية في حياتها الفنية التي تمتد على مدى سبعين عامًا، يضم المعرض أيضاً باقة منتقاة من المقتنيات الخاصة.

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ويفتتح المعرض، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ولفيف من الوزراء والسفراء إلى جانب العديد من الشخصيات العامة والفنانين والنقاد.

وأقامت سري، على مدار مشوارها الفني، 68 معرضا فرديا لأعمالها في مصر والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية كما تم عرض أعمال لها في مزاد دار كريستيز، دار مزادات الفن الشهيرة في دبي بالإضافة إلى ذلك، تم عرض العديد من أعمال سري الفنية في مؤسسات بارزة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المتحف الوطني لفنون المرأة في واشنطن، ومعهد العالم العربي في باريس. سري أيضا هي أول فنانة مصرية تعرض أعمالها في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور بدءًا من يوم الأحد، 23 أكتوبر، 2022؛ الساعة 8:00 مساءً، حتى 23 ديسمبر، 2022؛ من 9:00 صباحًا إلى 9:00 مساء ما عدا الجمعة. 

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