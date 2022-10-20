برشلونة يفوز على فياريال 3-0 في الدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة على ضيفه فياريال بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 31 أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 35.

وسجل أنسو فاتي الهدف الثالث للبارسا في الدقيقة 38 مؤكدًا تفوق الفريق الكتالوني.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 25 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع.

تشكيل برشلونة:

وضم تشكيل برشلونة كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو- جوليس كوندي - ماركو ألونسو - جوردي ألبا

خط الوسط: فرينكي دي يونج -زجافي بيدري

خط الهجوم: فيران توريس- أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي

وتأتي مباراة اليوم بعد خسارة برشلونة يوم الأحد الماضي أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.