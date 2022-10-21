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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشغول بهموم الناس| فاروق جويدة يكشف سر غيابة لمدة 3 سنوات

فاروق جويدة
فاروق جويدة

أكد الشاعر والكاتب فاروق جويدة، أنه سعيد بالظهور على الهواء بعد غياب ثلاث سنوات، موضحًا أنه ابتعد عن الشاشة، بسبب بعض الأشياء التى لا يمكن أن تقال، ومنها سيقال. 

وأضاف فاروق جويدة، خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن سبب غيابه كان لانتشار فيروس كورونا، وكبر سنه، و نصائح الأطباء، له بعدم السير كثيرًا، و الخروج من المنزل.

ولفت إلى أن العزلة احيانًا للشاعر تكون مفيدة، والانسحاب فى بعض الأمور يكون ضرورة، وأنه لا يتوقف عن الكتابة، لآن يعيش هموم المواطنين.

وأشار إلى أنه يكتب كل يوم فى جريدة الأهرام، وليده مقال أسبوعي، وهو قريب جدًا من المواطنين، وأن أى قضية تخص المواطنين يتصدي لها، معلقًا " مشغول بهموم الناس".

ولفت إلى أنه يتحدث بصوت، الناس التى لا تستطيع الحديث، وأنه يتلقى رسائل كثيرة جدًا من جميع المواطنين.

 

فاروق جويدة الكاتب فاروق جويدة شريف عامر كورونا فيروس كورونا

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