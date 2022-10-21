رئيس كازاخستان يصدق على حركة دبلوماسية جديدة لسويسرا والنمسا وسنغافورة

أعلن القصر الرئاسي الكازاخي " أكوردا"، اليوم الجمعة، أن الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف وقع مرسوما يحدد تعيين سفراء جدد لكل من سويسرا والنمسا وسنغافورة.



وذكر المكتب الإعلامي لقصر الرئاسة الكازاخي "أكوردا" وفقا لوكالة أنباء " كازينفورم" الكازاخية، أن الرئيس الكازاخي قرر تعيين أليبيك باكاييف سفير كازاخستان لدى النمسا.



وأشار إلى أنه تم تعيين كايرات سارجانوف سفير كازاخستان لدى الاتحاد السويسري وتعيين عسكر كوتيكادام سفير كازاخستان في سنغافورة.



وفي سياق منفصل، وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف على قانون بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر.