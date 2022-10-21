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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عالم أزهري: حديث الطهور شطر الإيمان يشمل العديد من الشروط والنصائح

أحمد المشد، عضو مركز
أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

فسر الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، معنى الحديث الشريف ": ( الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن - تملأ - ما بين السماوات والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس يغدو ، فبائع نفسه ، فمعتقها أو موبقها )".

 

وقال "أحمد المشد" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الحديث يشمل العديد من الشروط والنصائح، من ضمنهم عملية الطهور لسلامة الإيمان، مشددا على أن كلمة الطهور شاملة ويقصد بها الطهور النفسي والجسدي.

وأكمل: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما أن الصلاة تعد صلة بين الإنسان وربه، منوها بأن الصدقة تدل على صدق الإنسان.

 

واسترسل: الصدقة برهان على صدق الإنسان، ودليل على كونه دائما محبب إليه حب التملك ويصعب عليه التفريط في الشيء الذي يمتلكه، متابعا: الصدقة مشتقة من الصدق وهي دليل على صدق الإنسان.
 

الأزهر الطهور الصلاة الصدقة الشيخ أحمد المشد اخبار التوك شو

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