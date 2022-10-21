بالأبيض.. هبة عبد الغني تودع الصيف بجلسة تصوير على البحر

ودعت الفنانة هبة عبد الغني الصيف، بأحد شواطئ الإسكندرية مسقط رأسها بجلسة تصوير جديدة للمصورة الاسكندرية هاجر التونسي.

ونشرت هبة عبد الغني، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة رقيقة على البحر، حيث ارتدت چامبسوت أبيض من مجموعة " نساء"، ومن تصميم مجموعة من الفتيات المصريات و حلي و اكسسوار و شنطة من الجلد الأسود والفضة من تصميمات الفنان المصري سامي امين، و بمكياچ هادي بأنامل الفنانة السكندرية خلود خالد، تصفيف شهر لصالون، محمد الصغير".

وعلقت على الصور، قائلة :"آخر يومين الصيف مع حبيبتي اسكندرية".

شاركت مؤخرا الفنانة هبة عبد الغني خلال الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية، كعضو لجنة تحكيم في مسابقة أفلام الطلبة، والتي تتكون لجنة تحكيم المسابقة من مدير التصوير سمير فرج، والناقد المصري مجدي الطيب.

ويأتي مهرجان الإسكندرية السينمائي، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وانتهى حفل الختام بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد بحفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي وكان في مقدمتهم إلهام شاهين وشيرين ومحمود حميدة، بالإضافة إلى حضور الأمير أباظة رئيس المهرجان.

أحدث أعمال هبة عبد الغني

يشار إلي أن آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني، مسلسل "جزيرة غمام"، عرض فى شهر رمضان الماضى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة،ميار الغيطي، وظهور خاص للفنانة وفاء عامر إضافة إلي عدد كبير من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

الجدير بالذكر أن مسلسل جزيرة غمام و الذي شاركت في بطولته النجمة هبة عبد الغني قد حصد في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما العديد من الجوائز منها الديكور و احسن ممثل دور ثاني و احسن مدير تصوير وأحسن ممثل وأحسن مؤلف و احسن مسلسل درامي تليفزيوني.

وكانت هبة عبدالغني إطلت بإطلالة مميزة، حيث من تم تكريمها خلال الحفل عن مشاركتها في بطولة مسلسل "جزيرة غمام"، الذي عرض خلال سباق رمضان الماضي .

وظهرت هبة عبد الغني، بإطلالة مختلفة بفستان طويل من الحرير الطبيعي باللون الفوشيا بصيحة " الأوف شولدر" من تصميم مصممة الأزياء داليا زيان، واعتمدت مكياج بسيط بأنامل رضوى الشامي والشعر تصفيف وليد فكري، وارتدت مجوهرات من جلامور والإطلالة كاملة حملت توقيع منسق الملابس ستايلست كريم فضل.

هبة عبد الغني

هبة عبد الغني

هبة عبد الغني

هبة عبد الغني

هبة عبد الغني