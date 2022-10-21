عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض.. هبة عبد الغني تودع الصيف بجلسة تصوير على البحر

هبة عبد الغني
هبة عبد الغني

ودعت الفنانة هبة عبد الغني الصيف، بأحد شواطئ الإسكندرية مسقط رأسها بجلسة تصوير جديدة للمصورة الاسكندرية هاجر التونسي.

ونشرت هبة عبد الغني، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"،  الصور التي ظهرت فيها بإطلالة رقيقة على البحر، حيث ارتدت چامبسوت أبيض من مجموعة " نساء"، ومن تصميم مجموعة من الفتيات المصريات و حلي و اكسسوار و شنطة من الجلد الأسود والفضة من تصميمات الفنان المصري سامي امين، و بمكياچ هادي بأنامل الفنانة السكندرية خلود خالد، تصفيف شهر لصالون، محمد الصغير".

وعلقت على الصور، قائلة :"آخر يومين الصيف مع حبيبتي اسكندرية".

شاركت مؤخرا الفنانة هبة عبد الغني خلال الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية، كعضو لجنة تحكيم في مسابقة أفلام الطلبة،  والتي تتكون لجنة تحكيم المسابقة من مدير التصوير سمير فرج، والناقد المصري مجدي الطيب.
ويأتي مهرجان الإسكندرية السينمائي، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وانتهى حفل الختام بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد بحفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي وكان في مقدمتهم إلهام شاهين وشيرين ومحمود حميدة، بالإضافة إلى حضور الأمير أباظة رئيس المهرجان.

 

أحدث أعمال هبة عبد الغني

يشار إلي أن آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني،  مسلسل "جزيرة غمام"، عرض فى شهر رمضان الماضى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة،ميار الغيطي،  وظهور خاص للفنانة وفاء عامر إضافة إلي عدد كبير من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

الجدير بالذكر أن مسلسل جزيرة غمام و الذي شاركت في بطولته النجمة هبة عبد الغني قد حصد في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما العديد من الجوائز منها الديكور  و احسن ممثل دور ثاني و احسن مدير تصوير  وأحسن ممثل وأحسن مؤلف و احسن مسلسل درامي تليفزيوني.

وكانت هبة عبدالغني إطلت بإطلالة مميزة، حيث من تم تكريمها خلال الحفل عن مشاركتها في بطولة مسلسل "جزيرة غمام"، الذي عرض خلال سباق رمضان الماضي .

وظهرت هبة عبد الغني، بإطلالة مختلفة بفستان طويل من الحرير الطبيعي باللون الفوشيا بصيحة " الأوف شولدر" من تصميم مصممة الأزياء داليا زيان، واعتمدت مكياج بسيط بأنامل رضوى الشامي والشعر تصفيف وليد فكري، وارتدت مجوهرات من جلامور والإطلالة كاملة حملت توقيع منسق الملابس ستايلست كريم فضل.

هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني الفنانة هبة عبد الغني اعمال هبة عبد الغنى صور هبة عبد الغني أخبار هبة عبد الغنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بعد قتلها زوجها بمساعدة عشيقها.. تفاصيل الواقعة كاملة من لسان المتهمة

زوجي ساومني على الطلاق.. حكاية آية مع المتعة الحرام

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| مصطفى كامل يضع ضوابط لأغاني المهرجانات.. مفاجأة جديدة حول احتجاز شيرين.. علاء مرسي يعتذر

مصطفى كامل يضع ضوابط لأغاني المهرجانات.. مش جاي أقطع عيش حد.. وكنت هتخانق مع مراتي بسببها

قصة صراع محمد فوزي مع السرطان ووفاته المأساوية.. نوستالجيا

في عيد ميلادها.. قصة تعرض صفية العمري للصفع مرتين

قصة تعرض نعيمة الصغير للتسمم من زميلتها بسبب الغيرة.. نوستالجيا

في ذكراها.. تعرف على حفيدة نعيمة الصغير

طرح تذاكر حفل إليسا وهيفاء وهبي بموسم الرياض.. الليلة

نجوم كبار.. علاء مرسي يعتذر لـ أحمد حلمي ونادية الجندي ودرة

ترشيحاتنا

أوكرانيا: نصف قدرتنا من الطاقة الحرارية تضررت بسبب هجمات روسية

تفوق على الأهلي والزمالك بالجولة الأولى .. سيراميكا كليوباترا أقوى هجوم ودفاع

بسبب الزوجة الأولى .. ضرة تتخلص من شريك حياتها بمساعدة أشقائها بالمحلة

تحدٍّ أثار ضحك الحضور.. رئيس أذربيجان يرفع الأثقال أمام أردوغان.. فيديو

وزير الرياضة يشهد منافسات بطولة العالم للرماية بـ العاصمة الإدارية

أفضل صيغة للصلاة على النبي في ساعة الاستجابة .. علي جمعة يوضحها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. وجبة متنوعة تكفى 4 أفراد

صور جديدة.. فستان سالي عبد السلام يثير الجدل في عيد ميلاد زوجها|شاهد

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

أضرار تناول الرمان بشكل يومي.. انتبه

فيديو

خليجية تدعم شيرين عبد الوهاب: تضيعي صحتك عشان راجل عينه ملونة ؟!

أطفالنا في خطر.. حقيقة انتشار لعبة كتم الأنفاس بالمدارس

غيرة وتهديد وتسجيل لحظة الحادث.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل فتاة بورسعيد

هبوط الدولار عالميا.. ومفاجأة في أسعار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ