ارتباك وتوهان .. بايدن يتعرض لموقف محرج جديد| فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو "تائه" حيث واجه صعوبة في إيجاد المخرج المخصص للمنصبة بعد إلقاء خطابا بولاية بنسيلفانيا.
وبعد انتهاء كلمته، شوهد بايدن يتجه نحو يمينه للنزول من المنصه، وبدا كأنه يتحدث بصوت عال مع فريقه، لإيجاد طريقة للخروج، بينما لم يكن هناك أحد بجانبه.
لكن عقب لحظات من الحيرة و"التوهان"، حسب وصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، استدار بايدن نحو الاتجاه المعاكس وأدرك مكان الدرج.
وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، تعرض بايدن لحوادث مشابهة، أثارت جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل ووسائل الإعلام.
وأثارت الأخطاء المتكررة للرئيس الأمريكي، لا سيما خلال خطاباته، مخاوف بشأن الصحة العقلية لبايدن، وقدرته على قيادة البلاد، حسب استطلاعات للرأي نشرتها وسائل إعلام أمريكية مؤخرا.