عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتباك وتوهان .. بايدن يتعرض لموقف محرج جديد| فيديو

ارتباك وتوهان ..
ارتباك وتوهان .. بايدن يتعرض لموقف محرج جديد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو "تائه" حيث واجه صعوبة في إيجاد المخرج المخصص للمنصبة بعد إلقاء خطابا بولاية بنسيلفانيا.

وبعد انتهاء كلمته، شوهد بايدن يتجه نحو يمينه للنزول من المنصه، وبدا كأنه يتحدث بصوت عال مع فريقه، لإيجاد طريقة للخروج، بينما لم يكن هناك أحد بجانبه.

لكن عقب لحظات من الحيرة و"التوهان"، حسب وصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، استدار بايدن نحو الاتجاه المعاكس وأدرك مكان الدرج.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، تعرض بايدن لحوادث مشابهة، أثارت جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

وأثارت الأخطاء المتكررة للرئيس الأمريكي، لا سيما خلال خطاباته، مخاوف بشأن الصحة العقلية لبايدن، وقدرته على قيادة البلاد، حسب استطلاعات للرأي نشرتها وسائل إعلام أمريكية مؤخرا.

بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا مواقع التواصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

إعفاء رسمي .. قرار جديد في الكويت يخص المصريين

بعد قتلها زوجها بمساعدة عشيقها.. تفاصيل الواقعة كاملة من لسان المتهمة

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

زوجي ساومني على الطلاق.. حكاية آية مع المتعة الحرام

موضوعات متعلقة

بسبب أوكرانيا.. إدارة بايدن تدرس إخضاع مشاريع إيلون ماسك لمراجعة الأمن القومي

بايدن يتهم الجمهوريين بالسعي لتقليص الدعم المالي لأوكرانيا

بالفيديو.. زوجة بايدن تتعرض لصيحاتِ استهجان.. إليك القصة

بايدن يعلق على استقالة رئيسة وزراء بريطانيا

ترشيحاتنا

تفاصيل طباعة مصحف المسجد الأقصى.. كتابة وتدقيق ومراجعة الأزهر الشريف

النسخة الأصغر من هامر.. جنرال موتورز تكشف عن GMC سييرا EV

هل يجب تدليك الجسم أثناء الاغتسال من الجنابة؟ .. الإفتاء توضح

لماذا قال النبي حبب إلي من الدنيا النساء؟ أزهري يوضح

ارتباك وتوهان .. بايدن يتعرض لموقف محرج جديد| فيديو

قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيهات.. طريقة عمل أكلتين مغذيتين

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. وجبة متنوعة تكفى 4 أفراد

صور جديدة.. فستان سالي عبد السلام يثير الجدل في عيد ميلاد زوجها|شاهد

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

فيديو

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب: شيرين خلتني أعيط/ فيديو جراف

خليجية تدعم شيرين عبد الوهاب: تضيعي صحتك عشان راجل عينه ملونة ؟!

أطفالنا في خطر.. حقيقة انتشار لعبة كتم الأنفاس بالمدارس

غيرة وتهديد وتسجيل لحظة الحادث.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل فتاة بورسعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ