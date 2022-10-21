ارتباك وتوهان .. بايدن يتعرض لموقف محرج جديد| فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو "تائه" حيث واجه صعوبة في إيجاد المخرج المخصص للمنصبة بعد إلقاء خطابا بولاية بنسيلفانيا.

وبعد انتهاء كلمته، شوهد بايدن يتجه نحو يمينه للنزول من المنصه، وبدا كأنه يتحدث بصوت عال مع فريقه، لإيجاد طريقة للخروج، بينما لم يكن هناك أحد بجانبه.

Joe Biden got lost again.

pic.twitter.com/zpIZLPoiYa — Greg Price (@greg_price11) October 20, 2022

لكن عقب لحظات من الحيرة و"التوهان"، حسب وصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، استدار بايدن نحو الاتجاه المعاكس وأدرك مكان الدرج.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، تعرض بايدن لحوادث مشابهة، أثارت جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

How is it possible that Joe Biden never knows how to leave the stage? Every speech. He’s always lost if there isn’t someone to immediately grab his elbow and lead him. pic.twitter.com/VnqVkEMoeE — Clay Travis (@ClayTravis) October 20, 2022

وأثارت الأخطاء المتكررة للرئيس الأمريكي، لا سيما خلال خطاباته، مخاوف بشأن الصحة العقلية لبايدن، وقدرته على قيادة البلاد، حسب استطلاعات للرأي نشرتها وسائل إعلام أمريكية مؤخرا.