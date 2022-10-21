رئيس المنتدى الاقتصادي بالتنسيقية : مشروعات مصر وأصولها تدر عوائد مالية مهمة للدولة

بعثت الدكتور حنان وجدي، رئيس المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رسالة طمأنة للمصريين في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها العالم بسبب تداعيات ازمة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة فيروس كورونا قائلة:" انهيار اقتصادنا المصري أمر أبعد ما يكون عن الواقع".

جاء ذلك خلال جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشية، بعنوان «الدين العام: ضرورات ومخاوف»، والذي أدراها أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب ويتحدث فيها كل من: الكاتب والمحلل الاقتصادي مصباح قطب، والدكتور حنان وجدي، رئيس المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة خطة والموازنة بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.



وتابعت وجدي، أن الدولة المصرية دولة قوية لديها أصول ومشروعات قومية عملاقة ،من شأنها الادرار بعوائد مالية، كما تم التخطيط لها، مشيرة إلى انها تأثرت بعض الشيء من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

ونوهت الدكتور حنان وجدي، رئيس المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان مصر جزء من العالم وتأثرت من الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا مثل دول العالم اجمع، ضاربة المثل بدول أوروبا وامريكا والذي لا تخلو كلتاهما من الضغوط الاقتصادية بسبب ارتفاع نسب التضخم بشكل كبير.

وقالت عضو التنسيقية إن شهادة صندوق النقد الدولي بالنسبة لنا أهم من القرض الذي يتم اعطاؤه لنا.

مضيفة:" شهادته تمنحنا الثقة في التعاون مع الجميع، لأنه عندما يقوم بإعطائنا القرض يكون ذلك بمثابة شهادة ثقة تؤتي بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة".