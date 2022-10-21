عضو بالشيوخ: مصر تمتلك مقومات عظيمة لتحقيق الريادة في التنمية الاقتصادية

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن المؤتمر الاقتصادي يجب ألا يكتفي فقط ببحث حلول الخروج من الأزمة الاقتصادية، ولكن أيضا إطلاق الطاقة الكامنة في الاقتصاد المصري.



وأضاف محمد فريد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "مصر لديها مقومات عظيمة تمكنها تحقيق النهوض الاقتصادي لتكون دولة رائدة في التنمية الاقتصادية".

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي يأتي في توقيت بالغ الأهمية والحساسية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم، ومصر باعتبارها جزء من العالم.

وأوضح أنه من المهم أن يحدث تشاور واستماع للأراء المختلفة خلال هذا المؤتمر، لبلورة رؤية واضحة للإنطلاق بالاقتصاد المصري، بما يعنى خلق حوافز مختلفة للاستثمارات المختلفة سواء في قطاع الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو الخدمات.