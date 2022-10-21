حمو بيكا وزوجته يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور .. شاهد

حرص مؤدي المهرجانات حمو بيكا، علي مشاركة متابعيه صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر حمو بيكا باطلالة رومانسية بصحبة زوجته، فى احدث ظهور لهما، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.







يذكر أن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، قرر استدعاء مدير أعمال حمو بيكا، داخل اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، للإدلاء بشهادته في تهم الفساد التي تلاحق أحد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية.



وقال مدير أعمال حمو بيكا، إن المسئول المتهم كان يطلب منه رشاوي مقابل إحياء الحفلات، وكان يستدعيه لإحياء حفلات بدون أجر يأخذ أرباحها هذا المسئول لصالحه.



وأوضح مدير أعمال حمو بيكا، أن المسئول المتهم بالفساد في نقابة المهن الموسيقية، طلب منه 3 ملايين جنيه، ليرفع عنه الإيقاف ويعطيه تصريحا للحفلات.



وقام مدير أعمال حمو بيكا، بعرض تسجيلات صوتية عبر محادثات واتساب للجميع ليؤكد على صحة ما قاله.