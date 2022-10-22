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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بعد نشر شكواهم عبر صدى البلد.. صرف صحي القناطر يعد بإنشاء شبكة

صدى البلد

استجاب مجلس مدينة القناطر الخيرية لشكوى المواطنين عبر موقع صدى البلد بعنوان "غرقانين في مياه المجاري.. أهالي أبو طالب بالقناطر: الحقونا من انتشار الأمراض".

ووعد مدير محطة الصرف الصحي بمدينة القناطر المواطنين بسرعة التدخل، وعمل شبكة صرف جديدة لتخلصهم من كافة المشكلات التي تواجههم.

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غرقانين في مياه المجاري.. أهالي أبو طالب بالقناطر: الحقونا من انتشار الأمراض

وكانت الشكوى، عندما توجه أهالي قرية ابو طالب بطلب الاستغاثة من مياه المجاري، حيث أشار السكان ان بيوتهم غارقه في مياه المجاري منذ اكثر من عشرون عام وان الأهالي توجهت الي الشكوي اكثر من مره الي المحافظ و مجلس المدينه ولكن دون جدوى.


وأشار الاهالي انهم يطالبون الدوله بتوفير الصرف وأنهم على أتم الاستعداد في المعاونه حتي يتم توفير الصرف، وأنهم يوميا يقومون بتصريف المياه علي نفقتهم الخاصه حيث ينفق الاهالي شهريا اكثر من ثلاثه آلاف جنيه من كل اسره، وقال احد السكان ان القرية جميعها تعاني من نفس الشيء رغم أن القريه يصل عددها الي اكثر من خمسه آلاف اسره علي الاقل.


وأكمل احد المواطنين ان المنازل أصبحت تعاني من التصدعات والتشققات واقبلت على الانهيار فضلا عن انتشار الحشرات و الروائح الكريهه، إصابة الأطفال ب الأمراض والاوبئه.

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الصرف الصحى مدينة القناطر الخيرية القناطر الخيرية شكوى المواطنين مجاري محطة الصرف الصحي

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