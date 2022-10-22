انقطاع الكهرباء في أنحاء شاسعة من غرب أوكرانيا جراء قصف روسي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بانقطاع الكهرباء في أنحاء شاسعة من غرب أوكرانيا، جراء قصف روسي استهدف عدة مدن.

وذكر الإعلام الأوكراني أن صواريخ روسية استهدفت محطات الكهرباء في مدن غربي أوكرانيا.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في نيكولاييف، فيتالي كيم، صباح السبت، أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة.

كما أفادت الأنباء بأنه تم إعلان الإنذار، صباح السبت، في مناطق بولتافا، وتشيرنيجيف، وسومي وخاركوف، وفقا لصحيفة "زيركالو نيديلي"، وتم الإبلاغ عن إنذارات في انقطاع الكهرباء في أنحاء شاسعة من غرب أوكراني.

وقالت الصحيفة في قناتها على "تلجرام": "الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا"، كما أكد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة تشيرنيجيف، فياتشيسلاف تشاوس، الإنذار.

