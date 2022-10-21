أسلحة ثقيلة ومؤلفات جيدة.. أوكرانيا تخطف الأنظار في معرض فرانكفورت للكتاب

افتتح، معرض فرانكفورت للكتاب في دورته الرابعة والسبعين، وهو الأكبر من نوعه في العالم، وبحسب جدول الفعاليات فإنه يتضمن إقامة الكثير من الفعاليات في أرض المعارض التي تصل إلى أكثر من 2000 حدث ثقافي.

من المتوقع أن يستقطب معرض الكتاب ما يقرب من 4000 عارض من 95 دولة ومنطقة. تم تسجيل أكثر من 110 عارض من المعرض الرئيسي الصيني، وفقًا لكتالوج معرض الكتاب.

تعد إسبانيا ضيف شرف هذا العام، وسيقدر حوالي 200 مؤلف ومبدع من إسبانيا كتبهم، وأوضح المنظمون أن أكبر معرض للكتاب في العالم سيكون مكانًا للخطاب والعمل الجماعي في أوقات الأزمات وعدم الاستقرار.

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زيلينسكي في معرض فرانكفورت للكتاب

وفي ضوء ذلك، دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي في معرض فرانكفورت للكتاب، المؤلفين إلى توثيق العنف الذي تعيشه أوكرانيا.

الأزمات والحروب يجب أن تكون ضمن قصص الأطفال بدلا من الحياة الوردية التي يتم تجسيدها لهم، كان هذا رأي “ليليا شوتياك” إلى ضرورة نشر كتبًا للأطفال حول مواضيع صعبة مثل الموت ، والتنوع .

وكانت قد أسست شركة النشر الخاصة بها ، “ذا بلاك تشيب” في عام 2015 في تشيرنيفتسي ، وهي مدينة تقع في غرب أوكرانيا على بعد 40 كيلومترًا فقط من الحدود الرومانية.

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معاناة أوكرانيا وصناعة الكتب

فر العديد من الأوكرانيين إلى تشيرنيفتسي منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022 ، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، وشارك موظفو شركة النشر الخمسة على الفور في تقديم المساعدة الإنسانية لزملائهم الأوكرانيين.

خلال هذه الأحداث، تبرع الناشر بأكثر من 15000 كتاب للأطفال الأوكرانيين، وكذلك لأولئك الذين سافروا إلى الخارج.

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صنع الكتب في زمن الحرب

أصبحت طباعة الكتب تحديًا حقيقيًا بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا ، كما تقول شوتياك، لأن العديد من مقرات الطباعة كانت مقرها في خاركيف ، المدينة الأوكرانية الشرقية التي قصفها الجيش الروسي دون توقف.

لكن لحسن الحظ، قالت شوتياك أن “بلاك شيب” يمكنها الآن طباعة الكتب في خاركيف مرة أخرى، ويستمر الأوكرانيون في شراء الكتب حتى في خضم الحرب.

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خطاب رئيس أوكرانيا

كان هناك اهتمام دولي كبير في البداية بالأدب الأوكراني، وفقًا لشوتياك ، لكنها تشعر أنه يقل بالفعل ، وأن عيون العالم تتجه إلى مكان آخر. ولهذا السبب من المهم، كما تقول ، حضور معرض الكتاب في فرانكفورت والتحدث إلى الزملاء الدوليين.

وفي خطاب بالفيديو في معرض فرانكفورت للكتاب في 20 أكتوبر، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المؤلفين والناشرين للحضور إلى أوكرانيا والكتابة عن الوضع في بلده الذي مزقته الحرب. وشدد على أهمية المعلومات والمعرفة في النضال من أجل السلام والحرية.

وأشار زيلينسكي إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الشخصيات العامة في أوروبا تشجع روسيا، وتسائل: "كيف يمكن أن يحدث هذا؟" واستكمل أن الجواب الوحيد هو نقص المعرفة والكتب والنصوص الوثائقية والمقالات والتقارير.

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معرض فرانكفورت يدعم أوكرانيا

ظهر خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي، أشخاص يجلسون في صفوف من الكراسي وعليهم لافتة "قف مع أوكرانيا".

وقال الرئيس الأوكراني: “الجميع أقل حضورا في المجال الثقافي”، في إشارة إلى الطائرات بدون طيار الإيرانية التي استخدمتها روسيا في الهجمات الأخيرة على أوكرانيا.

لم يتم تمثيل كل من روسيا وإيران رسميًا في معرض الكتاب هذا العام، واستجاب الجمهور في قاعة المعرض المزدحمة لخطابه بحفاوة بالغة.

كيف يمكن أن تساعد صناعة الكتاب الأوروبية

عقب بث الرئيس المسجل مسبقًا باللغة الأوكرانية، قال أولكسندر أفونين ، رئيس جمعية الناشرين وبائعي الكتب الأوكرانيين ، المنصة في فرانكفورت، وحث على إنشاء صندوق ثقافي لتمويل الترجمات من وإلى الأوكرانية.

وقال إن الأموال يمكن أن تسهل أيضًا عمليات الاستحواذ للمكتبات الأوكرانية ودعم الناشرين الأوكرانيين الذين يعانون من حرب العدوان الروسية.

اقترح أفونين اتحاد الناشرين وبائعي الكتب الألمان ورابطة الناشرين الأوروبيين كمؤسسين محتملين لهذا الصندوق.

كما انتقد الناشر والكاتب الأوكراني دور النشر الروسية، قائلاً إنه لم يدين أحد الحرب ولم يعرب عن دعمه لأوكرانيا.

تمثيل أوكراني في معرض فرانكفورت للكتاب

على الرغم من أن إسبانيا هي ضيف الشرف الرسمي هذا العام في معرض الكتاب ، إلا أن دور النشر والمؤسسات الأدبية الأوكرانية في دائرة الضوء في أكبر حدث للنشر في العالم.

قدم 46 ناشرًا أوكرانيًا الكتالوج الخاص بهم ، وساهم العديد من المؤلفين في مناقشات وأحداث المعرض،

قال المؤلف الأوكراني يوري أندروخوفيتش لـ “دويتش فيل” بعد خطاب الفيديو الذي ألقاه رئيسه في حدث للنشر: "ما نحتاجه هو أسلحة ثقيلة وكتب جيدة"، ويعد أندروخوفيتش أحد أهم ممثلي الأدب الأوكراني.

كانت قد ترجمت رواياته على نطاق واسع، بما في ذلك "الموسكوفياد" و "الانحراف" و "الاستجمام"، كذلك قام بترجمة العديد من الكلاسيكيات إلى الأوكرانية ، من بينها شكسبير وريلكه.