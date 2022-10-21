بلينكن: تصعيد روسيا في أوكرانيا يكشف رفضها للتسوية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن موقف روسيا التصعيدي في أوكرانيا يعكس موقفها الرافض لتسوية الأزمة دبلوماسيًا.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، "بوتين يحاول التغطية على جرائمه بإعلانه حالة الحرب في الأقاليم الأوكرانية الأربعة".

وتابع بلينكن "نكثف التعاون مع أوروبا لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية".

وأشار بلينكن إلى أن روسيا نفذت عدة هجمات في أوكرانيا بطائرات مسيرة إيرانية.

ورصدت الولايات المتحدة الأمريكية تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا في التأثير على قدرتها على شن "حربها الظالمة" ضد أوكرانيا.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان لها عبر موقعها الالكتروني اليوم الجمعة، أن للعقوبات التي تديرها وتفرضها وزارة الخزانة الأمريكية "تأثير كبير على قدرة روسيا على شن حربها الظالمة ضد أوكرانيا".

وأفادت بأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة إلى جانب الحلفاء والشركاء أدت على وجه التحديد إلى تجميد حوالي 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، مما حد من قدرة البنك المركزي على المساعدة في المجهود الحربي وتخفيف تداعيات العقوبات.

وأضافت أن هذه العقوبات دفعت الطبقة الأوليغارشية والمؤسسات المالية الروسية الخاضعة للعقوبات إلى سحب استثماراتهم من الأصول المملوكة منذ فترة طويلة خارج روسيا.

وتابعت قائلة "إن هذه الضغوط دفعت البنوك في العديد من البلدان إلى تقليص علاقاتها مع القطاع المالي الروسي".

وقالت الخارجية الأمريكية ،في بيانها، إنه على الرغم من استفادة روسيا من ارتفاع أسعار الطاقة، لا يزال صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الروسي بأكثر من 3 في المائة هذا العام.

وأكدت أن الخسائر في عائدات الاستثمار وضوابط التصدير والقيود المفروضة على الاقتصاد الحقيقي لروسيا تشكل عبئا على آفاق النمو في روسيا لسنوات قادمة، لافتة إلى أن العقوبات الأمريكية وضوابط التصدير منعت بشكل ملحوظ وصول روسيا إلى التقنيات الرئيسية والمدخلات الصناعية، مما أسفر عن تآكل قدرتها العسكرية.

وبحسب البيان، عملت الولايات المتحدة مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم لفرض مجموعة غير مسبوقة من العقوبات وضوابط التصدير على روسيا بسبب عدوانها الوحشي ضد أوكرانيا في فبراير 2022.