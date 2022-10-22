بيت الزكاة يسلم أهالي أبوصوان بشمال سيناء 15 منزلا ومشغل حرف يدوية

سلم بيت الزكاة والصدقات تحت رعاية فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب ، المشرف على بيت الزكاة والصدقات ، أهالي قرية أبوصوان بشمال سيناء ١٥ منزلا بدويا ومشغلا للحرف اليدوية ومسجد، وذلك في القرية النموذجية التي أقامها بيت الزكاة والصدقات لأهالي مدينة أبوصوان، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي يقوم به بيت الزكاة والصدقات في تقديم الدعم والمساعدات للأكثر احتياجا في كافة محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية لتوفير مسكن ملائم وحياة كريمة لهم.



وقام اللواء عمرو لطفي أمين عام بيت الزكاة والصدقات، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتسليم المنازل للاهالي المستحقين من أبناء ابو صوان والذين تم اختيارهم وفقا للقواعد التي يطبقها بيت الزكاة والصدقات في دعم ومساعدة الغير قادرين ومستحقي الزكاة والصدقات.



ووجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لحرصه على دعم كافة المشروعات التنموية في سيناء ورعاية الاسر الأكثر احتياجا سواء بتوفير اعانات نقدية لهم او من خلال المساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية لتحسين مستوي معيشتهم وذلك من خلال الجهود التي قام بها بيت الزكاة والصدقات بإنشاء ٣ مشروعات لخدمة المستحقين من أبناء وسط وشمال سيناء خلال السنوات الماضية .

ويقوم بيت الزكاة والصدقات باستهداف المستحقين من خلال العديد من البرامج منها برنامج الدعم النقدي وتوفير الرعاية الصحية وتيسير زواج الفتيات وفك كرب الغارمين وبناء وتجهيز المنازل ورعاية الايتام ودعم المرأة المعيلة.

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