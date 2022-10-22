عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بيت الزكاة يسلم أهالي أبوصوان بشمال سيناء 15 منزلا ومشغل حرف يدوية

صدى البلد

سلم بيت الزكاة والصدقات تحت رعاية فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب ، المشرف على بيت الزكاة والصدقات ، أهالي قرية أبوصوان بشمال سيناء ١٥ منزلا بدويا ومشغلا للحرف اليدوية ومسجد، وذلك  في القرية النموذجية التي أقامها بيت الزكاة والصدقات لأهالي مدينة أبوصوان، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي يقوم به بيت الزكاة والصدقات في تقديم الدعم والمساعدات للأكثر احتياجا في كافة محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية لتوفير مسكن ملائم وحياة كريمة لهم.


وقام اللواء عمرو لطفي أمين عام بيت الزكاة والصدقات،  واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتسليم المنازل للاهالي  المستحقين من أبناء  ابو صوان والذين تم اختيارهم وفقا للقواعد التي يطبقها بيت الزكاة والصدقات في دعم ومساعدة الغير قادرين ومستحقي الزكاة والصدقات.


ووجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر  لحرصه على دعم كافة المشروعات التنموية في سيناء ورعاية الاسر الأكثر احتياجا سواء بتوفير اعانات نقدية لهم او من خلال المساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية لتحسين مستوي معيشتهم وذلك من خلال الجهود التي قام بها بيت الزكاة والصدقات  بإنشاء ٣  مشروعات لخدمة المستحقين من أبناء وسط وشمال سيناء خلال السنوات الماضية .

ويقوم بيت الزكاة والصدقات باستهداف المستحقين من خلال العديد من البرامج منها برنامج الدعم النقدي وتوفير الرعاية الصحية وتيسير زواج الفتيات وفك كرب الغارمين وبناء وتجهيز المنازل ورعاية الايتام ودعم المرأة المعيلة.

IMG-20221022-WA0003
IMG-20221022-WA0003
IMG-20221022-WA0004
IMG-20221022-WA0004
IMG-20221022-WA0005
IMG-20221022-WA0005
IMG-20221022-WA0006
IMG-20221022-WA0006
IMG-20221022-WA0002
IMG-20221022-WA0002
بيت الزكاة الأزهر شمال سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

أمطار رعدية بهذه المناطق .. الأرصاد توجه تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة|تفاصيل

حالتان لحرمان المطلقات من معاش الوالد بـ قانون المعاشات الجديد

سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

تهديد جديد من مرتضى منصور للانسحاب من السوبر.. تفاصيل

حسام حبيب.. قصة مأساته مع شيرين عبد الوهاب وإخفاء زواجه الأول

من جامع زوجته بهذه الأيام.. علي جمعة: عليه كفارة 5 آلاف جنيه

مفاجأة في عيار 21.. تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت| فيديو

ترشيحاتنا

«ستاندرد أند بورز» تقرر الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني عند المستوى «B»

لتحقيق رؤية مصر 2030.. آمنة: إطلاق الموازنة في المحافظات بمشاركة وزارة المالية

استطلاع رأي لـ " الوزراء": دعم الاستيراد والتصدير أهم قضايا المؤتمر الاقتصادي

طهران تندد بدعوة دول أوروبية لتحقيق دولي بشأن إمداد روسيا بطائرات مسيرة

المصدرون قبل المؤتمر الاقتصادي.. مطالب بزيادة الاستثمارات الأجنبية لرفع الصادرات لـ 100 مليار دولار

سقوط إسرائيل.. رئيس الشاباك السابق يحذر من خطر وجودي يهدد تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة حمدي الميرغني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

مفيش أي خصوصية| حسام حبيب يعترف على شيرين عبد الوهاب

حسام حبيب.. قصة مأساته مع شيرين عبد الوهاب وإخفاء زواجه الأول

إطلالة جديدة لابنة هيفاء وهبي | شاهد

فيديو

موعد عرض مسلسل بيت فرح بطولة فتحي عبد الوهاب

تعرضت للتحرش من طبيب ومخرج شهير شتمها .. أبرز تصريحات ثراء جبيل

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

نهاية رونالدو .. هل سيغيب عن البرتغال في كأس العالم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ