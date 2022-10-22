إطلاق إشارة بدء عمل وحدات الطعام المتنقلة بـ ميادين قنا

أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إشارة البدء لشراء وحدات الطعام المتنقلة الخاصة بالشباب الحاصلين على الموافقات ، والتى انطبقت عليهم الشروط، لبدء مزاولة العمل بميادين وشوارع مدينة قنا.

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من الشباب المتقدمين للحصول على وحدات الطعام، بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و محمود العمارى، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .

و وجه محافظ قنا ، الشباب بسرعة شراء وحدة الطعام المتنقلة، طبقاً للمواصفات المعتمدة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والواردة بكراسة الشروط، و وضعها بأحد المواقع الـ 53 التى حددتها الوحدة المحلية للمدينة بالتنسيق مع إدارة المرور بما لا يؤثر على سيولة الحركة المرورية بتلك المواقع.

وأكد محافظ قنا ، بأنه تم منح الشباب مهلة شهر ، لشراء وحدة الطعام وبدء العمل بها، وفى حال تأخر أحد المتقدمين عن ذلك سيتم استبعاده.

و أشار الداودى، إلى أنه في حال عدم قدرة الشاب على شراء وحدة الطعام، يمكنه التقدم بطلب الحصول على قرض، لتمويل شراء الوحدة من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقنا ، بتسهيلات كبيرة، وفائدة بسيطة.