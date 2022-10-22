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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل سقط فى بالوعة صرف صحى بجوار استاد قنا الرياضى

بالوعة صرف صحى
بالوعة صرف صحى

لقى طفل مصرعه فى بالوعة صرف صحى بدون غطاء بجوار استاد قنا الرياضى، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً من قسم شرطة قنا، يفيد بسقوط طفل يبلغ من العمر ٩ أعوام، فى بالوعة صرف صحى بجوار استاد قنا الرياضى.

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تمكنت الأجهزة المعنية بمساعدة الأهالى، من استخراج جثة الطفل، وتبين أن الطفل مقيم بالمنطقة المحيطة بالاستاد.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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