اختفاء الأمطار .. استقرار الأحوال الجوية بمحافظة الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية استقرارًا في الأحوال الجوية، وسط أجواء مشمسة صباح اليوم السبت، بعد يومين من الأمطار المتقطعة وانخفاض في درجات الجرارة.

ومع بدء ساعات النهار اليوم السبت، تحسنت الأحوال الجوية، وبدأت أشعة الشمس في السطوع، وسط جو شتوي جميل.

وذكرت شركة الصرف الصحي، في بيان صباح اليوم، ان الأمطار بدأت في الهطول علي فترات متفرقة خلال اليومين الماضيين ولم تتسبب الأمطار في أي تجمعات للمياه.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية استمرار تمركز المعدات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة في المناطق الساخنة وتواصل أعمال التطهير ومتابعة مناسيب المصارف والبيارات واستمرار استيعابها لمياه الأمطار وأنه لا وجود لتجمعات مياه الأمطار حتى اللحظة وفي حالة تجمعها سيتم التعامل معها بأسرع ما يمكن.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقررت شركة الصرف الصحي الإسكندرية رفعت حالة الاستعداد للنوات للعمل على رفع تجمعات مياه الأمطار في حالة حدوثها وتم انتشار المعدات والبدالات وفرق الطوارئ في شتي انحاء المحافظة.